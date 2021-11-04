Ціни на продукти харчування у світі побили десятирічний рекорд. Найбільше подорожчали зернові й олія

Рослинна олія та пшениця виросли в ціні, а м'ясо та цукор – подешевшали

У жовтні цього року світові ціни на продовольчі товари перевищили максимум, встановлений у липні 2011 року. Про це йдеться у доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

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Насамперед подорожчали рослинні олії та зернові. За даними FAO, індекс цін на олію склав 184,8 пункта, він зріс на 9,6% порівняно з вереснем. Такий показник пояснюється зростанням цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії.

Світові ціни на пальмову олію в жовтні зростали четвертий місяць поспіль через побоювання щодо скорочення виробництва в Малайзії. У таборі не вистачає робочої сили. Попит на пальмову, соєву та соняшникову олії зріс в Індії, оскільки влада знизила імпортні мита на ці продукти. Зростання ціни на ріпакову олію в організації пояснили нестачею пропозиції та попиту.

Крім цього, в ООН пов'язали збільшення цін на олії із зростанням цін на нафту. Так, учора ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 2,71% — до 82,42 дол. за барель. Грудневі ф'ючерси на нафту WTI впали на 3,15% — до 81,27 дол. за барель. Проте аналітики Bank of America прогнозують збільшення вартості нафти Brent до кінця липня наступного року до 120 дол. за барель.

За інформацією FAO, індекс цін на зернові за жовтень збільшився на 3,2%, сягнувши 137,1 пункта. Найбільше подорожчала пшениця. Причина – зниження обсягів урожаю в Канаді, Росії та США. Ячмінь і кукурудза також подорожчали через зростання енергоресурсів.

Reuters зазначило, що в ООН знизили прогноз світового виробництва зернових у 2021 році до 2,793 млрд тонн з 2,8 млрд після оцінок виробництва в Ірані, Туреччині та США.

Попит підтримувався підвищеним прогнозом світової торгівлі зерновими до нового рекорду, чому сприяло зростання торгівлі пшеницею.

Молочна продукція зросла в ціні не так сильно. Індекс цін у жовтні на неї піднявся на 2,2%, до 120,7 пункта. Другий місяць зростають ціни на вершкове масло, знежирене та незбиране сухе молоко, сказано у звіті.

Ціни на м'ясо зменшилися на 0,7%, оскільки Китай скоротив імпорт свинини. Знизилися ціни й на яловичину через ситуацію на ринку Бразилії. М'ясо птиці стало дорожчим через високий попит. Обсяги виробництва продукції зростають повільно, оскільки корм для птахів дорожчає, а в Європі фіксуються спалахи пташиного грипу.

Ціни на цукор, за даними FAO, у жовтні зменшились на 1,8%. Шість місяців поспіль вона зростала. Міжнародні котирування цукру залишаються більш ніж на 40% вищими, ніж у жовтні минулого року на тлі побоювань скорочення виробництва в Бразилії. На зниження цін вплинув обмежений попит на цукор і перспективи великого обсягу експорту з Індії й Таїланду.

Нагадаємо, що Мінекономіки попереджало про зростання цін на продукти в Україні до кінця 2021 року. Через збільшення світових цін на енергоносії зниження рівня інфляції до кінця цього та на початку наступного неможливе, зазначали в міністерстві.

Фокус писав про збільшення вартості борщового набору в Україні. Порція борщу коштує понад 16 гривень.

Також Фокус повідомляв, що якщо ціни на газ будуть близько $1,2–1,4 тис. за 1 тис. кубометрів, то хліб і молочні продукти подорожчають на 30–40%.