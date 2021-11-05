В Берлине погиб российский дипломат. Bellingcat утверждает, что это сын генерала ФСБ
Немецкие службы безопасности подозревают погибшего росийского дипломата в связях с ФСБ. Посольство России не согласилось на проведение вскрытия тела в Германии.
В Берлине обнаружили тело 35-летнего российского дипломата возле здания консульского отдела посольства РФ в Берлине. Об этом написал журнал Der Spiegel 5 ноября со ссылкой на полицию.
Тело мужчины нашли на тротуаре еще 19 октября около 7.20 утра по местному времени. Его пытались реанимировать, но успехом это не увенчалось. Правоохранители предположили, что дипломат упал с верхнего этажа здания посольства, расположенного на Беренштрассе в районе Митте. Собеседники Der Tagesspiegel в судебной системе Германии подтвердили смерть дипломата.
Погибший был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине летом 2019 года. Немецкие службы безопасности подозревают его в связях с российским ФСБ.
Посольство России не дало согласия на вскрытие тела, отметил Der Spiegel. Поэтому причина смерти дипломата пока неизвестна. По информации журнала, тело передали российской стороне.
Сотрудники посольства заявили о "трагическом происшествии, которое не связано с этическими соображениями". В МИД Германии уже знают о произошедшем. Представитель министерства Кристофер Бургер не стал раскрывать подробности случившегося из-за конфиденциальности личных данных.
Расследователи Bellingcat сообщили, что погибший – сын заместителя директора второй службы ФСБ и начальника управления ФСБ по защите конституционного порядка, генерала Алексея Жало. По информации журналистов, вторая служба ФСБ причастна к убийству бывшего командира чеченских повстанцев Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Кляйнер Тиргартен 23 августа 2019 года.
Офицеры управления по защите конституционного строя ФСБ, по данным Bellingcat, входили в состав группы, которая следила за российским оппозиционером Алексеем Навальным до его отравления в августе 2020 года. Эти же люди могут иметь отношение к отравлению других оппозиционеров, в том числе Владимира Кара-Мурзы.
Погибший российский дипломат работал третьим секретарем постоянного представительства России при ООН в Вене с 2013 года. Его перевели в Берлин за два месяца до убийства Хангошвили. Доказательств участия сотрудника дипмиссии в этом убийстве у расследователей нет.
Напомним, что НАТО решило сократить дипломатическое присутствие России с 20 до 10 человек. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что этот шаг связан с "ростом вражеской активности РФ".
Чехия в апреле этого года выслала российских дипломатов. Их заподозрили в причастности к взрыву складов с боеприпасами в городе Врбетица в 2014 году.
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