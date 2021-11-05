В Берлине погиб российский дипломат. Bellingcat утверждает, что это сын генерала ФСБ

Немецкие службы безопасности подозревают погибшего росийского дипломата в связях с ФСБ. Посольство России не согласилось на проведение вскрытия тела в Германии.

В Берлине обнаружили тело 35-летнего российского дипломата возле здания консульского отдела посольства РФ в Берлине. Об этом написал журнал Der Spiegel 5 ноября со ссылкой на полицию.

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Тело мужчины нашли на тротуаре еще 19 октября около 7.20 утра по местному времени. Его пытались реанимировать, но успехом это не увенчалось. Правоохранители предположили, что дипломат упал с верхнего этажа здания посольства, расположенного на Беренштрассе в районе Митте. Собеседники Der Tagesspiegel в судебной системе Германии подтвердили смерть дипломата.

Погибший был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине летом 2019 года. Немецкие службы безопасности подозревают его в связях с российским ФСБ.

Посольство России не дало согласия на вскрытие тела, отметил Der Spiegel. Поэтому причина смерти дипломата пока неизвестна. По информации журнала, тело передали российской стороне.

Сотрудники посольства заявили о "трагическом происшествии, которое не связано с этическими соображениями". В МИД Германии уже знают о произошедшем. Представитель министерства Кристофер Бургер не стал раскрывать подробности случившегося из-за конфиденциальности личных данных.

Расследователи Bellingcat сообщили, что погибший – сын заместителя директора второй службы ФСБ и начальника управления ФСБ по защите конституционного порядка, генерала Алексея Жало. По информации журналистов, вторая служба ФСБ причастна к убийству бывшего командира чеченских повстанцев Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Кляйнер Тиргартен 23 августа 2019 года.

Офицеры управления по защите конституционного строя ФСБ, по данным Bellingcat, входили в состав группы, которая следила за российским оппозиционером Алексеем Навальным до его отравления в августе 2020 года. Эти же люди могут иметь отношение к отравлению других оппозиционеров, в том числе Владимира Кара-Мурзы.

Погибший российский дипломат работал третьим секретарем постоянного представительства России при ООН в Вене с 2013 года. Его перевели в Берлин за два месяца до убийства Хангошвили. Доказательств участия сотрудника дипмиссии в этом убийстве у расследователей нет.

Напомним, что НАТО решило сократить дипломатическое присутствие России с 20 до 10 человек. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что этот шаг связан с "ростом вражеской активности РФ".

Чехия в апреле этого года выслала российских дипломатов. Их заподозрили в причастности к взрыву складов с боеприпасами в городе Врбетица в 2014 году.

Фокус составлял топ-5 самых громких высылок дипломатов за последние 50 лет.