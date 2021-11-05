У Берліні загинув російський дипломат. Bellingcat стверджує, що це син генерала ФСБ

Німецькі служби безпеки підозрюють загиблого російського дипломата у зв'язках з ФСБ. Посольство Росії не погодилося на розтин тіла в Німеччині.

У Берліні знайшли тіло 35-річного російського дипломата біля будівлі консульського відділу посольства РФ у Берліні. Про це написав журнал Der Spiegel 5 листопада із посиланням на поліцію.

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Тіло чоловіка знайшли на тротуарі ще 19 жовтня приблизно о 07:20 ранку за місцевим часом. Його намагалися реанімувати, але безуспішно. Правоохоронці припустили, що дипломат упав із верхнього поверху будівлі посольства, розташованої на Беренштрасі в районі Мітте. Співрозмовники Der Tagesspiegel у судовій системі Німеччини підтвердили смерть дипломата.

Загиблого було акредитовано другим секретарем посольства в Берліні влітку 2019 року. Німецькі служби безпеки підозрюють його у зв'язках із російською ФСБ.

Посольство Росії не дало згоди на розтин тіла, зазначив Der Spiegel. Тому причина смерті дипломата наразі невідома. За інформацією журналу, тіло передали російській стороні.

Співробітники посольства заявили про "трагічну подію, яка не пов'язана з етичними міркуваннями". В МЗС Німеччини вже знають про те, що сталося. Представник міністерства Крістофер Бургер не став розкривати подробиці того, що сталося через конфіденційність особистих даних.

Розслідувачі Bellingcat повідомили, що загиблий — син заступника директора другої служби ФСБ та начальника управління ФСБ із захисту конституційного порядку, генерала Олексія Жало. За інформацією журналістів, друга служба ФСБ причетна до вбивства колишнього командира чеченських повстанців Зелімхана Хангошвілі в берлінському районі Кляйнер Тіргартен 23 серпня 2019 року.

Офіцери управління захисту конституційного ладу ФСБ, за даними Bellingcat, входили до складу групи, яка стежила за російським опозиціонером Олексієм Навальним до його отруєння в серпні 2020 року. Ці ж люди можуть стосуватися отруєння інших опозиціонерів, зокрема Володимира Кара-Мурзи.

Загиблий російський дипломат працював третім секретарем постійного представництва Росії при ООН у Відні з 2013 року. Його перевели до Берліна за два місяці до вбивства Гангошвілі. Доказів участі співробітника дипмісії у цьому вбивстві в розслідувачів немає.

Нагадаємо, що НАТО вирішило скоротити дипломатичну присутність Росії з 20 до 10 осіб. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг говорив, що цей крок пов'язаний зі "зростанням ворожої активності РФ".

Чехія у квітні цього року вислала російських дипломатів. Їх запідозрили у причетності до вибуху складів із боєприпасами у місті Врбетіце у 2014 році.

Фокус склав топ-5 найгучніших висилок дипломатів за останні 50 років.