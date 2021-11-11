Турция отвергает свою причастность к миграционному кризису на белорусско-польской границе

Турецкие авиакомпании, по словам главы турецкого МИД, не оказывают "логистическую поддержку" мигрантам.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отверг причастность Анкары к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В сообщении говорится, что глава турецкого МИД во время разговора выразил сожаление по поводу того, что Турцию пытаются выставить в роли соучастника миграционной проблемы.

Также министр считает, что обвинения в "логистической поддержке" турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines являются необоснованными. Для внесения ясности в сложившуюся ситуацию Чавушоглу предложил европейскому коллеге направить в Турцию специальную комиссию из Польши, которая сможет выяснит все детали происходящего.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении санкций в отношении авиакомпаний "третьих стран" которые содействуют миграционной проблеме. Она также отметила, что наплыв мигрантов на границе Беларуси и Польши, является гибридной атакой и "вызвовом для всей Европы".

"Мы целиком и полностью разделяем мнение о том, что речь идет о гибридном ударе авторитарного режима, которым он пытается дестабилизировать демократических соседей. Это ему не удастся, мы защитим наши демократии", — подчеркнула она.

Напомним, что две большие группы нелегальных мигрантов прорвались с территории Беларуси в Польшу, повредив ограждение на границе. Часть из нарушителей удалось вернуть на территорию соседней страны, остальных сейчас ищут польские правоохранители.

На белорусско-польской границе, по утверждению Госпогранкомитета Беларуси, польские пограничники применяют огнестрельное оружие против беженцев. Они дают предупредительные очередя, отпугивая их. В то же время некоторые мигранты обвиняют польских силовиков в применении фисической силы против них.