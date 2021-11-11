Туреччина відкидає свою причетність до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні

Турецькі авіакомпанії, за словами глави турецького МЗС, не надають "логістичну підтримку" мігрантам.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в телефонній розмові з польським колегою Збіґнєвом Рау відкинув причетність Анкари до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні. Про це повідомляє агентство "Анадол".

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У повідомленні йдеться, що глава турецького МЗС під час розмови висловив співчуття з приводу того, що Туреччину намагаються виставити в ролі співучасника міграційної проблеми.

Також міністр вважає, що звинувачення в "логістичній підтримці" турецького національного авіаперевізника Turkish Airlines є необґрунтованими. Для внесення ясності в ситуацію, що склалася, Чавушоглу запропонував європейському колезі направити до Туреччини спеціальну комісію з Польщі, яка зможе з'ясувати всі деталі того, що відбувається.

У свою чергу, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про введення санкцій щодо авіакомпаній "третіх країн", які сприяють міграційній проблемі. Вона також зазначила, що наплив мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі є гібридною атакою та "викликом для всієї Європи".

"Ми цілком і повністю поділяємо думку про те, що йдеться про гібридний удар авторитарного режиму, яким він намагається дестабілізувати демократичних сусідів. Це йому не вдасться, ми захистимо наші демократії", — наголосила вона.

Нагадаємо, що дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися з території Білорусі до Польщі, пошкодивши огорожу на кордоні. Частину порушників вдалося повернути на територію сусідньої країни, решту зараз шукають польські правоохоронці.

На білорусько-польському кордоні, за твердженням Держприкордонкомітету Білорусі, польські прикордонники застосовують вогнепальну зброю проти біженців. Вони дають запобіжні черги, відлякуючи їх. Водночас, деякі мігранти звинувачують польських силовиків у застосуванні фізичної сили проти них.