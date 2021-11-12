Turkish Airlines отказалась доставлять мигрантов из азиатских стран в Минск, — польский чиновник

Как заявляет представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох, исключение составляют граждане из этих стран с дипломатическими паспортами.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Минск пассажиров из Ирака, Иемена и Сирии в связи со сложившейся ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох на своей странице в Twitter.

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По словам чиновника, из-за миграционного кризиса в ЕС турецкая авиакомпания не будет пропускать на борт своих самолетов граждан этих стран, следующих в Беларусь, за исключением пассажиров с дипломатическими паспортами.

"Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет брать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов в Минск, за исключением владельцев дипломатических паспортов. Спасибо всем, кто принял участие в переговорах по этому поводу", — заявил Кумох.

Напомним что накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг причастность Анкары к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Для подтверждения своих слов, он предложил польской стороне направить в Турцию специальную комиссию.

Польские силовики, как утверждает пограничная служба Беларуси, применили физическую силу против беженцев, а также стреляют поверх голов из боевого оружия.