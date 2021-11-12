Turkish Airlines відмовилася доставляти мігрантів з азіатських країн до Мінська — польський чиновник

Як заявляє представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, виняток становлять громадяни з цих країн із дипломатичними паспортами.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines відмовилася перевозити до Мінська пасажирів з Іраку, Ємену та Сирії через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Про це повідомив представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох на своїй сторінці у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами чиновника, через міграційну кризу в ЄС турецька авіакомпанія не пропускатиме на борт своїх літаків громадян цих країн, які прямують до Білорусі, за винятком пасажирів із дипломатичними паспортами.

"Turkish Airlines підтвердила, що більше не братиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на борт рейсів до Мінська, за винятком власників дипломатичних паспортів. Дякую всім, хто взяв участь у переговорах із цього приводу", — заявив Кумох.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу спростував причетність Анкари до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні. Для підтвердження своїх слів він запропонував польській стороні направити до Туреччини спеціальну комісію.

Польські силовики, як стверджує прикордонна служба Білорусі, застосували фізичну силу проти біженців, а також стріляють поверх голів із бойової зброї.