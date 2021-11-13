Один из первых космических туристов Blue Origin разбился на самолете (фото)

Кроме Глена де Вриса, на борту разбившегося самолета находился еще один человек – 54-летний Томас Фишер. Он тоже погиб.

49-летний менеджер французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes, а также основатель и со-генеральный директор Medidata Solutions Глен де Вриз, слетавший 13 октября 2021 года в космос на корабле New Shepard вместе с актером Уильямом Шатнером в качестве туриста, погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Нью-Джерси (США) 11 ноября, сообщает CNN.

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Самолет упал в лесистой местности днем ​​в городке Хэмптон, примерно в 40 милях к северо-западу от Нью-Йорка. В записях FAA говорится, что Cessna 172 – четырехместный самолет, используемый для тренировочных и развлекательных полетов – попал в аварию со смертельным исходом при "неизвестных обстоятельствах в густолесистой местности". Сейчас расследованием крушения занимается Национальный совет по безопасности.

По словам государственных служащих, на борту, кроме де Вриса, находился и 54-летний Томас Фишер.

Свои соболезнования уже выразили коллеги погибшего.

"Наши мысли и поддержка направлены на семью Глена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования также нашей команде Medidata, соучредителем которой является Глен. Его неутомимая энергия, сочувствие и новаторский дух оставили свой след в каждом, кто его знал. Мы действительно будем скучать по Глену, но его мечты – которые мы разделяем – продолжаются: мы будем стремиться к прогрессу в науках о жизни и здравоохранении так же страстно, как и он", – заявил представитель Dassault Systèmes, где де Фриз был заместителем председателя по естественным наукам и здравоохранению

На смерть де Фриса отреагировали и в Blue Origin:

"Мы опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Вриса. Он принес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и своим товарищам по команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут вызывать уважение и восхищение".

[ + – ] Глен де Врис

Бизнесмен был сертифицирован как частный пилот с рейтингом по приборам, что позволяло ему летать в облаках и исключительно по приборам самолета.

Де Фрис так и не сообщил, сколько он заплатил за место на космическом корабле New Shepherd. Но какой бы ни была сумма, после возвращения на Землю он сказал CNN, что "оно того стоило".

90-летний актер Уильям Шатнер стал самым пожилым человеком, когда-либо летавшим в космос. Кроме него и Глена, в суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin были вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и сооснователь компании Planet Крис Бошуизен.

[ + – ] Крис Бошуизен, Уильям Шатнер, Одри Пауэрс и Глен де Врис

Напомним, ранее в космос полетел основатель компании Blue Origin Джеф Безос. Он и еще три члена экипажа на борту корабля New Shepard поднялись на высоту 107 км.