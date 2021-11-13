Один із перших космічних туристів Blue Origin розбився на літаку (фото)

Крім Глена де Вріса, на борту літака, що розбився, перебувала ще одна людина — 54-річний Томас Фішер. Він також загинув.

49-річний менеджер французької корпорації з виробництва медичного програмного забезпечення Dassault Systèmes, а також засновник і співгенеральний директор Medidata Solutions Глен де Вріс, який злітав 13 жовтня 2021 року в космос на кораблі New Shepard разом з актором Вільямом Шатнером у якості туриста, загинув у результаті аварії легкомоторного літака в Нью-Джерсі (США) 11 листопада, повідомляє CNN.

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Літак упав у лісистій місцевості вдень у містечку Хемптон, приблизно за 40 миль на північний захід від Нью-Йорка. У записах FAA говориться, що Cessna 172 – чотиримісний літак, що використовується для тренувальних та розважальних польотів – потрапив в аварію зі смертельним наслідком за "невідомих обставин у густолісистій місцевості". Наразі розслідуванням катастрофи займається Національна рада з безпеки.

За словами державних службовців, на борту, окрім де Вріса, перебував і 54-річний Томас Фішер.

Свої співчуття вже висловили колеги загиблого.

"Наші думки та підтримка спрямовані на сім'ю Глена. Ми висловлюємо найглибші співчуття також нашій команді Medidata, співзасновником якої є Глен. Його невтомна енергія, співчуття та новаторський дух залишили свій слід у кожному, хто його знав. Ми дійсно сумуватимемо за Гленом, але його мрії – які ми поділяємо – продовжуються: ми будемо прагнути до прогресу в науках про життя та охорону здоров'я так само пристрасно, як і він", – заявив представник Dassault Systèmes, де де Вріс був заступником голови з природничих наук та охорони здоров'я

На смерть де Вріса відреагували і в Blue Origin:

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріса. Він приніс стільки життя та енергії всій команді Blue Origin і своїм товаришам по команді. Його пристрасть до авіації, його благодійна діяльність і його відданість своїй справі ще довго викликатимуть повагу та захоплення".

[ + – ] Глен де Вріс

Бізнесмен був сертифікований як приватний пілот з рейтингом по приладам, що дозволяло йому літати в хмарах і виключно за приладами літака.

Де Вріс так і не повідомив, скільки він заплатив за місце на космічному кораблі New Shepherd. Але хоч би якою була сума, після повернення на Землю він сказав CNN, що "воно того варте".

90-річний актор Вільям Шатнер став найстаршою людиною, яка коли-небудь літала в космос. Крім нього та Глена, у суборбітальному кораблі New Shepard компанії Blue Origin були віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс та співзасновник компанії Planet Кріс Бошуїзен.

[ + – ] Кріс Бошуїзен, Вільям Шатнер, Одрі Пауерс та Глен де Вріс

Нагадаємо, раніше в космос полетів засновник компанії Blue Origin Джефф Безос. Він та ще три члени екіпажу на борту корабля New Shepard піднялися на висоту 107 км.