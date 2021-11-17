Беларусь внезапно остановила транзит российской нефти в Польшу

Одна из веток нефтепровода "Дружба" не будет функционировать три дня.

Беларусь перекрыла ветку нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу. Причиной стал "внеплановый ремонт", заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, пишет ТАСС.

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Ремонтные работы рассчитаны на три дня.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поступление российской нефти в Европу. Труба берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

[ + – ] Схема нефтепровода "Дружба"

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", — сообщил Демин.

Недавно Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть газопровод Ямал-Европа если Евросоюз пойдет на новые санкции, а Польша решит закрыть границу с Беларусью из-за скопления мигрантов. В Кремле жестко на это отреагировали: российский президент Владимир Путин заявил, что такой шаг со стороны Беларуси будет означать нарушение транзитного контракта и усложнит взаимоотношения стран.

Накануне Лукашенко и Путин обсудили по телефону "ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства".

Как известно, тысячи беженцев из Сирии, Афганистана и других стран пытаются пробраться на территорию ЕС с белорусской стороны. Они вступают в столкновения в польскими силовиками, которые делают все, чтобы не пропустить их. Агрессивные мигранты пытаются прорвать ограждения, в ответ правоохранители Польши применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также известно, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Александром Лукашенко на счет ситуации на границе: обсуждали пути решение миграционного кризиса, предоставление беженцам гуманитарной помощи и шаги, которые помогут предотвратить эскалацию. Уже известно, что власти Беларуси организовали пункты обогрева для детей и женщин в палаточном городке беженцев вблизи границы.