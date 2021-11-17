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Беларусь внезапно остановила транзит российской нефти в Польшу

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магистральный нефтепровод "Дружба", ремонт нефтепровода
Нефтепровод "Дружба"

Одна из веток нефтепровода "Дружба" не будет функционировать три дня.

Беларусь перекрыла ветку нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу. Причиной стал "внеплановый ремонт", заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, пишет ТАСС.

Ремонтные работы рассчитаны на три дня.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поступление российской нефти в Европу. Труба берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Схема нефтепровода "Дружба"
Схема нефтепровода "Дружба"

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", — сообщил Демин.

Недавно Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть газопровод Ямал-Европа если Евросоюз пойдет на новые санкции, а Польша решит закрыть границу с Беларусью из-за скопления мигрантов. В Кремле жестко на это отреагировали: российский президент Владимир Путин заявил, что такой шаг со стороны Беларуси будет означать нарушение транзитного контракта и усложнит взаимоотношения стран.

Накануне Лукашенко и Путин обсудили по телефону "ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства".

Как известно, тысячи беженцев из Сирии, Афганистана и других стран пытаются пробраться на территорию ЕС с белорусской стороны. Они вступают в столкновения в польскими силовиками, которые делают все, чтобы не пропустить их. Агрессивные мигранты пытаются прорвать ограждения, в ответ правоохранители Польши применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также известно, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Александром Лукашенко на счет ситуации на границе: обсуждали пути решение миграционного кризиса, предоставление беженцам гуманитарной помощи и шаги, которые помогут предотвратить эскалацию. Уже известно, что власти Беларуси организовали пункты обогрева для детей и женщин в палаточном городке беженцев вблизи границы.