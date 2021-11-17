Білорусь раптово зупинила транзит російської нафти до Польщі

Одна з гілок нафтопроводу "Дружба" не функціонуватиме три дні.

Білорусь перекрила гілку нафтопроводу "Дружба", яка веде до Польщі. Причиною став "позаплановий ремонт", заявив офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін, пише ТАРС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Ремонтні роботи розраховані на три дні.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує надходження російської нафти до Європи. Труба бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

[ + – ] Схема нафтопроводу "Дружба"

"Із учорашнього дня "Гомельтранснафта" розпочав позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба", обмеживши прокачування в напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається", — повідомив Дьомін.

Нещодавно Лукашенко заявив, що Мінськ може перекрити газопровід Ямал-Європа, якщо Євросоюз піде на нові санкції, а Польща вирішить закрити кордон із Білоруссю через скупчення мігрантів. У Кремлі жорстко на це відреагували: російський президент Володимир Путін заявив, що такий крок із боку Білорусі означатиме порушення транзитного контракту й ускладнить взаємини країн.

Напередодні Лукашенко та Путін обговорили телефоном "ситуацію на білорусько-польському кордоні та спільні дії щодо оборони кордонів Союзної держави".

Як відомо, тисячі біженців із Сирії, Афганістану й інших країн намагаються пробратися на територію ЄС із білоруського боку. Вони вступають у зіткнення з польськими силовиками, які роблять усе, щоб не пропустити їх. Агресивні мігранти намагаються прорвати огорожі, у відповідь правоохоронці Польщі застосовують водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Також відомо, що в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком щодо ситуації на кордоні: обговорювали шляхи вирішення міграційної кризи, надання біженцям гуманітарної допомоги та кроки, які допоможуть запобігти ескалації. Уже відомо, що влада Білорусі організувала пункти обігріву для дітей і жінок у наметовому містечку біженців поблизу кордону.