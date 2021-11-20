В центре Парижа вспыхнул пожар в историческом здании (фото, видео)

Пожар произошел на третьем этаже старинного дома. Огонь перекинулся на бургерную Five Guys и несколько магазинов.

В центре Парижа загорелось здание на бульваре Капуцинов рядом с площадью Оперы. Об этом сообщает префектура полиции Парижа в Twitter.

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По информации французской газеты Le Figaro, пожар вспыхнул на третьем этаже старинного дома. Загорелись ресторан бургеров Five Guys, магазин одежды United Colors of Benetton и магазин Rossignol.

Гореть начал один из офисов, в момент возгорания в помещении никого не было. С огнем боролись 120 пожарных.

[ + – ] Жертв в результате пожара нет Фото: Le Parisien

Причина происшествия пока неизвестна. Пожарные установили периметр безопасности, движение автомобилей остановили.

Ликвидировать последствия возгорания пожарные планируют целый день. Капитан пожарной службы Флориан Луантье предупредил о риске распространения огня через вентиляционные каналы.

[ + – ] Огонь может распространиться по вентиляционным каналам Фото: Le Parisien

Чтобы обезопасить людей, перекрыли всю площадь и станцию метро Опера. Всего эвакуировали 150 человек.

[ + – ] Площадь Оперы перекрыли из-за пожара Фото: CNN

Напомним, что в Нигере горели школьные классы, сделанные из соломы. В результате погибли 25 детей возрастом до 6 лет.

В октябре на юго-западе Тайваня вспыхнул пожар в 13-этажном здании, жертвами стали 46 человек, еще 41 пострадал.

Кроме этого, в столице Японии Токио мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда Keio Line. Он ранил несколько человек и поджег вагон.