У центрі Парижа спалахнула пожежа в історичній будівлі (фото, відео)

Пожежа сталася на третьому поверсі старовинного будинку. Вогонь перекинувся на бургерну Five Guys та кілька магазинів.

У центрі Парижа спалахнула будівля на бульварі Капуцинів поряд з площею Опери. Про це повідомляє префектура поліції Парижа у Twitter.

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За інформацією французької газети Le Figaro, пожежа спалахнула на третьому поверсі старовинного будинку. Зайнялися ресторан бургерів Five Guys, магазин одягу United Colors of Benetton та магазин Rossignol.

Горіти почав один із офісів, у момент загоряння у приміщенні нікого не було. Із вогнем боролися 120 пожежників.

[ + – ] Жертв внаслідок пожежі немає Фото: Le Parisien

Причина події поки що невідома. Пожежники встановили периметр безпеки, рух автомобілів зупинили.

Ліквідувати наслідки займання пожежники планують цілий день. Капітан пожежної служби Флоріан Луантье попередив про ризик розповсюдження вогню через вентиляційні канали.

[ + – ] Вогонь може поширитися вентиляційними каналами Фото: Le Parisien

Щоб убезпечити людей, перекрили всю площу та станцію метро Опера. Загалом евакуювали 150 людей.

[ + – ] Площу Опери перекрили через пожежу Фото: CNN

Нагадаємо, що в Нігері горіли шкільні класи, зроблені із соломи. Внаслідок цього загинули 25 дітей віком до 6 років.

У жовтні на південному заході Тайваню спалахнула пожежа у 13-поверховій будівлі, жертвами стали 46 людей, ще 41 постраждав.

Крім цього, у столиці Японії Токіо чоловік напав із ножем на пасажирів швидкісного поїзда Keio Line. Він поранив кількох людей і підпалив вагон.