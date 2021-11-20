У центрі Парижа спалахнула пожежа в історичній будівлі (фото, відео)
Пожежа сталася на третьому поверсі старовинного будинку. Вогонь перекинувся на бургерну Five Guys та кілька магазинів.
У центрі Парижа спалахнула будівля на бульварі Капуцинів поряд з площею Опери. Про це повідомляє префектура поліції Парижа у Twitter.
За інформацією французької газети Le Figaro, пожежа спалахнула на третьому поверсі старовинного будинку. Зайнялися ресторан бургерів Five Guys, магазин одягу United Colors of Benetton та магазин Rossignol.
Горіти почав один із офісів, у момент загоряння у приміщенні нікого не було. Із вогнем боролися 120 пожежників.
Причина події поки що невідома. Пожежники встановили периметр безпеки, рух автомобілів зупинили.
Ліквідувати наслідки займання пожежники планують цілий день. Капітан пожежної служби Флоріан Луантье попередив про ризик розповсюдження вогню через вентиляційні канали.
Щоб убезпечити людей, перекрили всю площу та станцію метро Опера. Загалом евакуювали 150 людей.
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