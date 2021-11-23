Цены и инфляция растут. США и еще пять стран распродадут стратегические запасы нефти

В Штатах готовы использовать 50 млн баррелей нефти, чтобы остановить рекордный с 2014 год рост цен на бензин и мазут. Действия уже согласовали с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.

CША и ряд других стран начнут использовать стратегические запасы нефти, чтобы остановить рост цен на бензин и инфляцию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

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Среди указанных стран – Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Соединенные Штаты готовы предоставить на рынок 50 млн баррелей нефти. Из этого количества 32 млн вернут в стратегический нефтяной резерв за следующие три года при условии снижения цен на нефть.

Такое объявление в Белом доме сделали на фоне рекордного с 2014 года уровня цен на бензин и топочный мазут (топливо, получаемое из тяжелых остатков переработки нефти, угля и горючих сланцев).

Один из представителей администрации Байдена заявил, что указанное количество нефти не поступит на рынок до конца декабря. Окончательный срок будет зависеть от активности рынка. По данным министерства энергетики США, в стратегическом нефтяном резерве находилось 604,5 млн баррелей нефти по состоянию на 19 ноября.

По информации Bloomberg, Индия 23 ноября может объявить о продаже 5 млн из 39 млн баррелей нефти своего стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на рынке.

Заявления из Белого дома повлияли на рынок нефти

После заявления чиновников администрации Байдена цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель. Цена фьючерса Brent подорожала с $79,10 до $80,16.

Котировки январского контракта на нефть WTI подскочили до $76,68 за баррель.

В сентябре стоимость нефтяных фьючерсов Brent первый раз с мая 2018 года превысила $79 за баррель из-за дефицита и повышенного спроса на газ в Европе.

В США цены на бензин увеличивались в течение 12 месяцев после того, как Байден занял пост президента. По сравнению с прошлым годом, бензин стал дороже на 61%, на прошлой неделе он продавался по средней цене 3,4 доллара за галлон (3,8 литров), сообщила The Wall Street Journal.

Напомним, что некоторые аналитики прогнозировали рост цен на нефть до $90 за баррель к концу этого года года. В Bank of America рассчитывают на то, что цены на нефть вырастут до $100 за баррель.

Фокус также писал о ситуации с газом на мировом рынке и как рост цен на топливо отразится на тарифах для граждан Украины.