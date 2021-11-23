Ціни й інфляція ростуть. США та ще п'ять країн розпродадуть стратегічні запаси нафти

У Штатах готові використати 50 млн барелів нафти, щоб зупинити рекордне з 2014 року зростання цін на бензин і мазут. Дії вже узгодили з Китаєм, Індією, Японією, Південною Кореєю та Великобританією.

США та низка інших країн почнуть використовувати стратегічні запаси нафти, щоб зупинити зростання цін на бензин та інфляцію. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на чиновників адміністрації президента США Джо Байдена.

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Серед зазначених країн — Китай, Індія, Японія, Південна Корея та Великобританія. Сполучені Штати готові надати на ринок 50 млн барелів нафти. Із цієї кількості 32 млн повернуть до стратегічного нафтового резерву за наступні три роки за умови зниження цін на нафту.

Таке оголошення у Білому домі зробили на тлі рекордного з 2014 року рівня цін на бензин і топковий мазут (паливо, що отримується з важких залишків переробки нафти, вугілля та горючих сланців).

Один із представників адміністрації Байдена заявив, що зазначена кількість нафти не надійде на ринок до кінця грудня. Остаточний термін залежатиме від активності ринку. За даними міністерства енергетики США, у стратегічному нафтовому резерві перебувало 604,5 млн барелів нафти станом на 19 листопада.

За інформацією Bloomberg, Індія 23 листопада може оголосити про продаж 5 млн з 39 млн барелів нафти свого стратегічного резерву, щоб зупинити зростання цін на ринку.

Заяви з Білого дому вплинули на ринок нафти

Після заяви чиновників адміністрації Байдена ціна нафти марки Brent перевищила 80 доларів за барель. Ціна ф'ючерсу Brent подорожчала із $79,10 до $80,16.

Котирування січневого контракту на нафту WTI підскочили до $76,68 за барель.

У вересні вартість нафтових ф'ючерсів Brent вперше з травня 2018 року перевищила $79 за барель через дефіцит і підвищений попит на газ у Європі.

У США ціни на бензин збільшувалися протягом 12 місяців після того, як Байден обійняв посаду президента. Порівняно з минулим роком бензин став дорожчим на 61%, минулого тижня він продавався за середньою ціною 3,4 долари за галон (3,8 літрів), повідомила The Wall Street Journal.

Нагадаємо, деякі аналітики прогнозували зростання цін на нафту до $90 за барель до кінця цього року. У Bank of America розраховують, що ціни на нафту зростуть до $100 за барель.

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