В Казани задержали подростка за подготовку массового убийства: ФСБ заявила об "украинском следе"

Российские силовики полагают, что на массовое убийство подозреваемого якобы "смотивировал" живущий в Украине пользователь Telegram Ярослав Овсюк.

Сотрудники ФСБ задержали в Казани несовершеннолетнего гражданина России, обвинив его в подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По версии спецслужбы, на подростка повлиял якобы живущий в Украине пользователь Telegram Ярослав Овсюк. Именно он подтолкнул его совершить массовое убийство.

Место жительство обвиняемого обыскали. У него нашли пневматическую винтовку, средства связи с "поисковыми запросами о переделке оружия в боевое и материалы о нападениях на образовательные учреждения".

Следственное управление Следкома России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Подростку по второй статье может грозить пожизненный тюремный срок.

Бойня в казанской школе

11 мая этого года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. На месте погибли 7 школьников и 2 работника учебного заведения, еще 16 попали в реанимацию.

Молодой человек шел с по улице с дробовиком, остановить его никто не пытался.

"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр", – кричал парень на допросе правоохранителей.

Сначала Галявиева признали невменяемым, но позже эксперты в больнице №6 Санкт-Петербурга вынесли заключение об осознанности его действий при подготовке к нападению.

Фокус разбирался, насколько в Украине учебные заведения защищены от подобных терактов. В городских условиях полиция может добраться до места теракта за 10 минут, в сельской местности это затянется до 40 минут.