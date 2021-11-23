У Казані затримали підлітка за підготовку масового вбивства: ФСБ заявила про "український слід"

Російські силовики вважають, що на масове вбивство підозрюваного нібито "змотивував" користувач Telegram Ярослав Овсюк.

Співробітники ФСБ затримали в Казані неповнолітнього громадянина Росії, звинувативши його в підготовці збройного нападу на освітню установу. Про це повідомила пресслужба ФСБ.

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За версією спецслужби, на підлітка вплинув користувач Telegram Ярослав Овсюк, який нібито живе в Україні. Саме він підштовхнув його скоїти масове вбивство.

Місце проживання обвинуваченого обшукали. У нього знайшли пневматичну гвинтівку, засоби зв'язку з "пошуковими запитами про переробку зброї в бойову та матеріали про напади на освітні установи".

Слідче управління Слідкому Росії з Татарстану порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 (приготування до злочину та замах на злочин) та ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство). Підлітку за другою статтею може загрожувати довічний тюремний термін.

Бійня в казанській школі

11 травня цього року 19-річний Ільназ Галявієв вчинив стрілянину в школі №175. На місці загинули 7 школярів та 2 працівники навчального закладу, ще 16 потрапили до реанімації.

Молодий чоловік ішов вулицею з дробовиком, зупинити його ніхто не намагався.

"Я усвідомив себе богом не відразу, місяці два тому. А влітку в мені почав прокидатися монстр", – кричав хлопець на допиті правоохоронців.

Спочатку Галявієва визнали неосудним, але пізніше експерти в лікарні №6 Санкт-Петербурга винесли висновок про свідомість його дій під час підготовки до нападу.

Фокус розбирався, наскільки в Україні навчальні заклади захищені від таких терактів. У міських умовах поліція може дістатися до місця теракту за 10 хвилин, у сільській місцевості це затягнеться до 40 хвилин.