В Великобритании обнаружили уже третий случай заражения штаммом Омикрон

Зараженный уже покинул пределы страны, но до этого посетил правительственный район в Лондоне.

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании заявило, что в воскресенье, 28 ноября, был зафиксирован третий случай заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. По данным агентства этот человек уже находится за пределами страны, но он успел посетить правительственный район Вестминстер в Лондоне, сообщает BBC.

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Новый случай был выявлен уже после того, как правительство заявило о возвращении масочного режима в магазинах и общественном транспорте в Англии. Теперь же Министерство образования рекомендует ученикам начиная с 7 класса и старше, а также сотрудникам школ носить маски в зданиях образовательных учреждений.

Эта рекомендация касается также студентов и преподавателей колледжей и университетов, а также сотрудников детских садов.Также со вторника, 30 ноября, все прибывающие в Великобританию должны будут сдать ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию до получения результата.

Нил Фергюсон, ученый из Имперского колледжа Лондона, который является главным советником правительства Великобритании в вопросах пандемии Covid 19, заявил, что в ближайшие дни будет обнаружено намного больше случаев заражения новым штаммом Омикрон, ведь в Великобританию прилетает очень много самолетов из стран южноафриканского региона, где был впервые зарегистрирован Омикрон.

Поэтому правительство обязало всех прибывающих из 10 стран на юге Африки отправляться на самоизоляцию в течении 10 дней, со сдачей ПЦР-теста. Новый штамм Омикрон уже обнаружили в Бельгии, Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Австралии, Гонконге и Израиле. В столице Нидерландов зафиксировали 13 случаев заражения штаммом Омикрон.

В Агентстве по безопасности в области здравоохранения говорят, что новый штамм в Африке имеет легкие симптомы и не вызывает увеличения количества госпитализаций. Дженни Харрис, исполнительный директор агентства говорит, что сейчас ведется работа по исследованию нового штамма, скорости его передачи, тяжести протекания болезни и как вакцина защищает от Омикрона.

Первые случаи заражения штаммом Омикрон были обнаружены в субботу, 27 ноября. В понедельник, 29 ноября, состоится срочное совещание министров здравоохранения Большой семерки, чтобы обсудить события, происходящие в мире, связанные со штаммом Омикрон, сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.

Напоминаем, что Израиль вводит запрет на въезд в страну из-за нового варианта коронавируса Омикрон.