У Великій Британії виявили вже третій випадок зараження штамом Омікрон

Заражений вже залишив межі країни, але до цього відвідав урядовий район у Лондоні.

Агентство з безпеки в галузі охорони здоров'я Великобританії заявило, що в неділю, 28 листопада, було зафіксовано третій випадок зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. За даними агентства, ця людина вже знаходиться за межами країни, але вона встигла відвідати урядовий район Вестмінстер у Лондоні, повідомляє ВВС.

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Новий випадок було виявлено вже після того, як уряд заявив про повернення маскового режиму в магазинах та громадському транспорті в Англії. Тепер Міністерство освіти рекомендує учням починаючи з 7 класу та старше, а також співробітникам шкіл носити маски в будівлях освітніх закладів.

Ця рекомендація стосується також студентів і викладачів коледжів і університетів, а також співробітників дитячих садов.Также з вівторка, 30 листопада, всі прибувають до Великобританії повинні будуть здати ПЛР-тест і піти на самоізоляцію до отримання результату.

Ніл Фергюсон, вчений з Імперського коледжу Лондона, який є головним радником уряду Великобританії у питаннях пандемії Covid 19, заявив, що найближчими днями буде виявлено набагато більше випадків зараження новим штамом Омікрон, адже до Великобританії прилітає дуже багато літаків із країн південноафриканського регіону. був вперше зареєстрований Омікроном.

Тому уряд зобов'язав усіх, хто прибуває з 10 країн на півдні Африки, вирушати на самоізоляцію протягом 10 днів зі здаванням ПЛР-тесту. Новий штам Омікрон вже виявили у Бельгії, Данії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Австралії, Гонконгу та Ізраїлі. У столиці Нідерландів зафіксували 13 випадків зараження штамом Омікрон.

В Агентстві з безпеки в галузі охорони здоров'я кажуть, що новий штам в Африці має легкі симптоми та не викликає збільшення кількості госпіталізацій. Дженні Харріс, виконавчий директор агентства, каже, що зараз ведеться робота з дослідження нового штаму, швидкості його передачі, тяжкості перебігу хвороби і як вакцина захищає від Омікрона.

Перші випадки зараження штамом Омікрон було виявлено у суботу, 27 листопада. У понеділок, 29 листопада, відбудеться термінова нарада міністрів охорони здоров'я Великої сімки, щоб обговорити події, що відбуваються у світі, пов'язані зі штамом Омікрон, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Великобританії.

Нагадуємо, що Ізраїль забороняє в'їзд до країни через новий варіант коронавірусу Омікрон.