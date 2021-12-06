"Сюрреалистическая сцена". В Италии пациент пришел на вакцинацию с силиконовой рукой

57-летний дантист решил получить COVID-сертификат, не делая прививки, а потому пришел в медпункт с искусственной рукой. Другой итальянец, чтобы избежать вакцинации, надел специальный силиконовый костюм. На Amazon такая "экипировка" продается за 488 евро.

В одном из центров вакцинации в Италии произошел курьезный случай. Мужчина пришел к медикам с хитро прикрепленной искусственной рукой, чтобы получить "зеленый" COVID-сертификат и при этом не делать укол, сообщил в Facebook губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.

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Итальянская газета La Reppublica пишет, что речь идет о 57-летнем дантисте Гвидо Руссо. Его отстранили от работы из-за игнорирования вакцинации от СOVID-19, которая в Италии для врачей обязательна.

Центр вакцинации находится в городе Бьелла. Для получения "зеленого сертификата" Руссо надел на руку "силиконовую дельтовидную мышцу", уточнил Чирио.

Внешне искусственную руку трудно было отличить от настоящей, но при осмотре медсестра Филиппа Буа заметила, что кожа пациента слишком холодная и липкая, а ее цвет – слишком светлый.

"Мы сделали паузу, подумали немного и поняли, что это не просто сюрреалистическая сцена, а реальная попытка мошенничества", — поделилась медработник.

Буа попросила мужчину показать руку полностью, и обман раскрылся. Пациент пытался убедить медсестру не рассказывать об этом полиции, но дело все же дошло до прокуратуры.

По сведениям издания, такой инцидент с "силиконовой рукой" в Италии не единственный. Пользователь Twitter по имени Джузеппе Мария Натале демонстрировал силиконовый костюм для мужчин, который продавался на Amazon за 488 евро.

[ + – ] "Костюм" для мужчин можно купить на Amazon Фото: Amazon

"Если я приду в этом, они заметят? Может, надо надеть под него дополнительную одежду, чтобы игла не попала в руку?" — приводит газета комментария пользователя.

Напомним, что сейчас по миру распространяется новый "ботсванский" штамм коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название "Омикрон".

Гендиректор фармкомпании Moderna Стефан Бансель считает, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут быть неэффективны против этого штамма.