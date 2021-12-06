"Сюрреалістична сцена". В Італії пацієнт прийшов на вакцинацію із силіконовою рукою

57-річний дантист вирішив отримати COVID-сертифікат, не роблячи щеплення, а тому прийшов до медпункту зі штучною рукою. Інший італієць, щоб уникнути вакцинації, одягнув спеціальний силіконовий костюм. На Amazon таке "екіпірування" продається за 488 євро.

В одному із центрів вакцинації в Італії стався курйозний випадок. Чоловік прийшов до медиків із хитро прикріпленою штучною рукою, щоб отримати "зелений" COVID-сертифікат і при цьому не робити укол, повідомив у Facebook губернатор регіону П'ємонт Альберто Чиріо.

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Італійська газета La Reppublica пише, що йдеться про 57-річного дантиста Гвідо Руссо. Його усунули від роботи через ігнорування вакцинації від СOVID-19, яка в Італії обов'язкова для лікарів.

Центр вакцинації розташований у місті Б'єлла. Для отримання "зеленого сертифікату" Руссо одягнув на руку "силіконовий дельтовидний м'яз", уточнив Чиріо.

Зовнішньо штучну руку важко було відрізнити від справжньої, але під час огляду медсестра Філіпа Буа помітила, що шкіра пацієнта надто холодна та липка, а її колір – надто світлий.

"Ми зробили паузу, трохи подумали і зрозуміли, що це не просто сюрреалістична сцена, а реальна спроба шахрайства", — поділилася медпрацівник.

Буа попросила чоловіка показати руку повністю, і обман розкрився. Пацієнт намагався переконати медсестру не розповідати про це поліції, але справа все ж таки дійшла до прокуратури.

За даними видання, такий інцидент із "силіконовою рукою" в Італії не єдиний. Користувач Twitter на ім'я Джузеппе Марія Наталі демонстрував силіконовий костюм для чоловіків, який продавався на Amazon за 488 євро.

[ + – ] "Костюм" для чоловіків можна купити на Amazon Фото: Amazon

"Якщо я прийду в цьому, вони помітять? Може, треба надіти під нього додатковий одяг, щоб голка не потрапила до рук?" — Наводить газета коментар користувача.

Нагадаємо, що зараз по світу поширюється новий "ботсванський" штам коронавірусу B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я надала йому назву "Омікрон".

Гендиректор фармкомпанії Moderna Стефан Бансель вважає, що наявні вакцини від коронавірусу можуть бути неефективними проти цього штаму.