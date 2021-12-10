Госдеп США ввел санкции против начальников изолятора на Окрестина в Минске за пытки заключенных

Игорь Кенюх и Евгений Шапетько причастны к грубым нарушениям прав человека, за это им запретили въезд в США.

Госдепартамент США ввел санкции против двух начальников Центра изоляции правонарушителей (ЦИП), который находится на переулке Окрестина в Минске. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, которое размещено на сайте Госдепа.

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Под санкции попали Игорь Кенюх и Евгений Шапетько за причастность к грубым нарушениям прав человека. Бликен заявил, что они пытали и жестоко обращались с задержанными во время протестов против результатов президентских выборов 9 августа 2020 года.

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Кенюх и Шапетько теперь не смогут въехать в США.

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Напомним, что 2 декабря Соединенные Штаты ввели пятый пакет санкций против властей Беларуси. Под ограничения попали 20 человек и 12 компаний. Евросовет ввел пакет санкций против 17 белорусских чиновников и 11 организаций.

Фокус ранее писал, что в первые несколько дней протестов в Беларуси задержали около 7 тысяч человек. К концу ноября прошлого года количество задержанных превысило 30 тыс.

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В ЦИП на Окрестина могли держать 120-125 человек в помещении 25 кв.м.