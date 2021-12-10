Держдеп США ввів санкції проти начальників ізолятора на Окрестіна в Мінську через катування ув'язнених
Ігор Кенюх і Євген Шапетько причетні до грубих порушень прав людини, за це їм заборонили в'їзд до США.
Держдепартамент США ввів санкції проти двох начальників Центру ізоляції правопорушників (ЦІП), що розташований на провулку Окрестіна в Мінську. Про це йдеться в заяві держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, розміщеному на сайті Держдепу.
Під санкції потрапили Ігор Кенюх і Євген Шапетько за причетність до грубих порушень прав людини. Блікен заявив, що вони катували та жорстоко поводилися з затриманими під час протестів проти результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року.
Кенюх і Шапетько тепер не зможуть в'їхати до США.
Нагадаємо, що 2 грудня Сполучені Штати запровадили п'ятий пакет санкцій проти влади Білорусі. Під обмеження потрапили 20 осіб і 12 компаній. Єврорада запровадила пакет санкцій проти 17 білоруських чиновників і 11 організацій.
Фокус раніше писав, що в перші кілька днів протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч людей. До кінця листопада минулого року кількість затриманих перевищила 30 тис.
У ЦІП на Окрестіна могли тримати 120-125 осіб у приміщенні 25 кв.м.