Пока Путин не нападет. ЕС не спешит ужесточать санкции против России

Чиновники европейских стран предпочитают вести диалог с Москвой, а не разрабатывать санкции, в условиях нерешенного вопроса с запуском проекта "Северный поток — 2".

Ведущие страны Европейского Союза медлят с разработкой конкретных санкций против России, для того чтобы сосредоточится на диалоге с Москвой, прежде чем предпринимать против нее реальные экономические меры. Как сообщает Bloomberg высокопоставленные чиновники Германии, Франции, Италии и Испании сопротивляются разработке действенных мер против России в оперативном режиме.

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"Мы хотим использовать режим предотвращения, то есть работу дипломатии, попытаться изучить разные сценарии, чтобы иметь ответ для каждого из них и дать понять Путину, каким будет ответ в случае применения любого из сценариев", — заявил во вторник высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Страссбурге.

Однако представители Нидерландов, стран Восточной Европы и Скандинавии попросили Еврокомиссию как можно быстрее обсудить варианты документа с детальными планами санкций, мотивируя тем, что подобные угрозы со стороны ЕС будут для Путина сдерживающим фактором.

Но Германия считает, что более решительные шаги в этом направлении могут лишить ЕС рычагов влияния на президента России в случае утечки этого документа в СМИ, поскольку тогда у Путина появятся варианты ответа со стороны РФ в адрес европейских стран, которые имеют тесные экономические отношения с Россией.

Представители ведущих стран подчеркнули, что несомненно санкции будут введены, но для этого нужно подождать, пока Путин не предпримет конкретных агрессивных шагов в отношении Украины. Такая позиция еще аргументируется тем, что некоторые члены альянса не разделяют убеждение Вашингтона в том, что правительство России реально планирует вторжение в начале следующего года. Но при этом не отрицают, что наращивание военной мощи вблизи украинских границ является не чем иным как рычагом давления на Евросоюз.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что "агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого", угрожая расширением уже существующих санкций. Когда именно угроза будет реализована глава ЕК не уточнила.

Стоит отметить, что подобная риторика звучит на фоне нерешенного вопроса с введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Среди членов ЕС ведутся дискуссии о готовности проекта и его времени запуска. В этом вопросе разошлись мнения Германии и Австрии — так 13 декабря Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг попросил Совет министров Евросоюза ускорить введение в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2". Чиновник убежден, что промедление запуска проекта чревато "опустошением бюджета" страны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Брюссель на саммит "Восточного партнерства", в рамках которого состоятся двусторонние встречи с лидерами государств-членов ЕС, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО.