Групповой, фитнес и хентай. Что пользователи искали на Pornhub в 2021 году

По объему трафика Украина занимает 14 строчку, опережая при этом Россию. А уровень женской аудитории составляет 42%.

Владельцы видеохостинга решили подвести итоги завершающегося года и составили отчет о самых популярных категориях видео. Об этом сообщается в публикации сайта.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В международном рейтинге на первой строчке оказался хентай (жанр японского аниме, основной элемент которого — сцены откровенного характера), тогда как русскоязычная аудитория ресурса по преимуществу искала видео из категории "русское".

[ + – ] Самые популярные актрисы на сайте.

[ + – ] Райли Рейд — четвертая в списке самых популярных актрис. [ + – ] Лана Роадс, идущая первой в списке самых популярных актрис видеохостинга. [ + – ] Албелла Дейнджер — вторая по популярности актриса. [ + – ] Ева Эльфи, она же Юлия Романова — третья в рейтинге сайта.

В текущем году самыми популярными поисковыми запросами на сайте были: романтика, групповые видео, фитнес, обмен (партнерами), транс-люди и уже упоминавшаяся разновидность аниме.

Женская аудитория

Статистика ресурса указывает на то, что ширится и растет женская аудитория потребителей такого контента.

В общей сложности, за минувший год женская часть пользователей выросла до 35%.

[ + – ] Процентное соотношение женской и мужской аудитории веб-ресурса.

В процентном соотношении женская аудитория из Украины совсем немного уступает мужской. Украинских женщин на сайте — 42% (и за год их стало на 10% больше) по сравнению с мужчинами из Украины.

Также Украина в двадцатке стран, чья женская аудитория на сайте превышает 40%. Здесь компанию Украине составляют Мексика, Колумбия и Аргентина.

Как правило, женская аудитория чаще просматривают видео из категории видеофильмов с участием только девушек, без мужчин, ролики с участием японок и привлекательных женщин зрелого возраста.

Украина

Среди топ-20 стран по объему трафика Украина занимает 14 строчку, Россия идет на 18 месте, Польша — на 13-м. Лидерство сохраняют США.

[ + – ] Статистика сайта по украинской аудитории

В этом году пользователи из Украины стали активнее интересоваться роликами из категории видео, в которых снимались только девушки, без участия мужчин (+25%), на 75% увеличились просмотры видео с пометкой "измены", на 35% — "массаж".

Также жителей Украины интересуются контентом из категории "русское". В России и Украине эти видео смотрят на 861% и 728% чаще, по сравнению с остальным миром.

Напомним, что житель Полтавы был оштрафован судом на 3 400 грн. Мужчина публиковал ролики на Pornhub. Суд признал его виновным по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Согласно постановлению, безработного мужчина должен выплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 грн.

Осенью трафик Pornhub резко увеличился в день сбоя сервисов Facebook. На протяжении каждого часа сайт посещали порядка 500 тыс. новых пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что тайваньский учитель выкладывает лекции по математике на сайте Pornhub. Просмотры его видеоматериала превысили 1,3 млн. Более 5 тыс. пользователей подписаны на лекции, которые посвящены дифференциальным и интегральным уравнениям.