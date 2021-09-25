Более 1,3 млн просмотров. Преподаватель из Тайваня выкладывает лекции по математике на Pornhub (видео)

Чжан Сюй имеет на самом известном порноресурсе около пяти тысяч подписчиков, а его лекции посвящены дифференциальным и интегральным уравнениям.

Один из крупнейших в мире порнографических ресурсов Pornhub удивил своих подписчиков необычным каналом, на котором вместо ожидаемого для сайтов подобного рода "взрослого" видео преподаватель объясняет основы математического анализа. Обратил внимание на этот канал пользователь Twitter Молсон Харт (глава компании по производству игрушек Viahar).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего на канале под названием changhsumath666 размещено более 200 образовательных видеороликов, причем суммарное число просмотров на момент написания новости превысило 1,3 млн.

Страница верифицирована и имеет порядка пяти тысяч подписчиков. В профиле преподавателя указано, что его рост – 170 сантиметров, вес – 95 килограмм, мужчина женат и "заинтересован в девушках".

[ + – ] Страница Чжан Сюй

СМИ пишут, что преподаватель живет в Тайване, его имя – Чжан Сюй. В прошлом году мужчина начал выкладывать свои видеоролики в Pornhub с целью подбодрить своих студентов, находящихся на дистанционном обучении.

На Pornhub Чжан Сюй размещает свои лекции по интегральным и дифференциальным уравнениям, а также по другим математическим аспектам.

В декабре прошлого года Pornhub после скандала, возникшего в результате публикации на сайте The New York Times статьи "Дети Pornhub", в которой говорилось о публикации на этом сайте видеороликов с несовершеннолетними, удалил миллионы роликов, в том числе и сюжеты тайваньского преподавателя.

Чжан тогда заявил об уходе с ресурса Pornhub, однако впоследствии вновь обнародовал на этом порноресурсе свои видеоролики.

Преподаватель выкладывает свои лекции не только на Pornhub, но и на YouTube: на этой площадке Чжан Сюй имеет более 18 тысяч подписчиков.

[ + – ] Видео с канала Чжан Сюй на Youtube

Ранее мы писали, что десятки женщин в Калифорнии (США) подали в суд на Рornhub за то, что откровенные видео с их участием были обнародованы на сайте без их согласия.

Также сообщалось, что Pornhub оказался в эпицентре скандала после того, как выпустил эротический гид по лучшим музеям мира Classic Nudes, в котором порноактеры предстали в роли оживших героев произведений.