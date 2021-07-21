Лувр подал в суд на сервис Pornhub из-за эротического гида (видео)

Знаменитый музей требует немедленно убрать с сайта шедевры мирового искусства, которые на Pornhub "оживили" с помощью порноактеров и придали им совершенно новое прочтение. К нему присоединилась и галерея Уфицци из Флоренции.

Один из крупнейших в мире порнографических ресурсов Pornhub оказался в эпицентре скандала после того, как выпустил эротический гид по лучшим музеям мира Classic Nudes, в котором порноактеры предстали в роли оживших героев произведений знаменитых художников, передает The Sun.

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В первом выпуске показаны порноактеры из труппы My Sweet Apple, воссоздающие классические шедевры из галерей изобразительного искусства, включая Лувр и Музей Орсе в Париже, Национальную галерею в Лондоне, Уффици во Флоренции и Прадо в Мадриде. Каждая такая "картина" сопровождается описанием, которого не найти ни в одном учебнике истории искусства.

Так, галерея Уфицци во Флоренции уже подала в суд на веб-сайт за то, что он "без разрешения сексуально эксплуатирует классические шедевры". Поводом для иска стало промо-видео, в котором 69-летняя ветеран порноиндустрии и бывшая итальянская депутат Илона Сталер, более известная как Чиччолина, продвигает контент с рейтингом Х, посвященный произведения искусства эпохи Возрождения. Перед зрителями она предстала в роли Венеры в культовой картине Боттичелли "Рождение Венеры".

[ + – ] Эротический гид представила ветеран порноиндустрии Чиччолина

В Pornhub по-своему интерпретировали замысел того или иного художника, создававшего портреты обнаженных богинь и просто девушек, акцентируя внимание на том, что каждая из картин несет в себе "дополнительный эротический заряд".

"Как правило, все, что вы видите в классической картине обнаженной натуры, что не является явно странным… определенно предназначено для изображения чего-то странного", — говорится, например, в подписи под Венерой из Урбино. При этом актриса, изображающая последнюю, занимается самоудовлетворением.

Однако музеи придерживаются совершенно иного взгляда на подобное творчество. К тому же администрация возмущена тем, что ресурс хочет нажиться даже таким способом на экспозиции галереи, обойдя финансовые вопросы.

"В Италии кодекс культурного наследия предусматривает, что для использования изображений музея, сжатых произведений в коммерческих целях необходимо разрешение, которое регулирует методы и устанавливает относительную плату, подлежащую уплате. Все это очевидно, если музей выдаст разрешение, которое, например, вряд ли было бы выдано в данном случае", – заявил в комментарии The Daily Beast представитель Уффици.

К итальянскому музею присоединились коллеги из Лувра, где демонстрируется шедевр "Габриэль дʼЭстрис и одна из ее сестер" неизвестного художника, который описывается на порносайте как "средневековый скейтбордист". Французы подали в суд на веб-ресурс за несанкционированное использование этого произведения.

"Pornhub получил уведомление от наших юристов. Мы ожидаем, что работы будут немедленно сняты", – заявили в Лувре.

Чиччолина, фигурирующая в упомянутом промо-видео, чье видеовоспроизведение Венеры Боттичелли быстро превратилось в живую оргию, – не новичок в мире искусства. Она когда-то была замужем за художником Джеффом Кунсом, с которым работала над серией непристойных скульптур и фотографий на тему Венецианской биеннале 1990 года.

Американская актриса фильмов для взрослых Аса Акира, которая является послом бренда Classic Nudes, поделилась энтузиазмом по поводу проекта на своей странице в Instagram.

"Позвольте мне помочь вам пропустить все скучные картины, такие как "Мона Лиза", и сразу перейти к извращенным вещам в Лувре, Музее Прадо, Музее Орсе, Метрополитене и многих других. С помощью мобильного сайта @pornhub ClassicNudes вы можете совершать поездку по музеям с аудиокомментариями от МЕНЯ! Я выучила французский, записывая это, больше, чем за пять лет в средней школе. Да, пять".

Несмотря на скандал, разработчики планируют расширить коллекцию в случае успеха первого "сезона".

Напомним, месяц назад десятки женщин в Калифорнии (США) подали в суд на Рornhub за то, что откровенные видео с их участием были обнародованы на сайте без их согласия. MindGeek, компанию, владеющую ресурсом, обвиняют в нарушении законов о торговле людьми, рэкете, распространении детской порнографии и других преступлениях. Истцы называют компанию "преступным предприятием", которое "покупает и загружает незаконный контент, часто получаемый в результате торговли людьми и сексуального насилия".