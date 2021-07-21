Лувр подав до суду на сервіс Pornhub через еротичний гід (відео)

Знаменитий музей вимагає негайно прибрати з сайту шедеври світового мистецтва, які на Pornhub "оживили" за допомогою порноакторів і надали їм абсолютно нове трактуванняі. До нього приєдналася й галерея Уффіці з Флоренції.

Один із найбільших у світі порнографічних ресурсів Pornhub виявився в епіцентрі скандалу після того, як випустив еротичний гід кращими музеями світу Classic Nudes, у якому порноактори постали в ролі живих героїв творів знаменитих художників, передає The Sun.

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У першому випуску показані порноактори з трупи My Sweet Apple, що відтворюють класичні шедеври з галерей образотворчого мистецтва, включаючи Лувр і Музей дʼОрсе в Парижі, Національну галерею в Лондоні, Уффіці з Флоренції та Прадо в Мадриді. Кожна така "картина" супроводжується описом, якого не знайти ні в одному підручнику історії мистецтва.

Так, галерея Уффіці з Флоренції вже подала в суд на веб-сайт за те, що він "без дозволу сексуально експлуатує класичні шедеври". Приводом для позову стало промо-відео, у якому 69-річна ветеранка порноіндустрії та колишня італійська депутатка Ілона Сталер, більш відома як Чиччоліна, просуває контент із рейтингом Х, присвячений твори мистецтва епохи Відродження. Перед глядачами вона постала в ролі Венери в культовій картині Боттічеллі "Народження Венери".

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У Pornhub по-своєму інтерпретували задум того чи іншого художника, який створював портрети оголених богинь і просто дівчат, акцентуючи увагу на тому, що кожна з картин несе в собі "додатковий еротичний заряд".

"Як правило, все, що ви бачите в класичній картині оголеної натури, що не є явно дивним … безумовно призначене для зображення чогось дивного", — йдеться, наприклад, в підписі під Венерою з Урбіно. При цьому актриса, яка зображує останню, займається самозадоволенням.

Однак музеї дотримуються зовсім іншого погляду щодо подібної творчості. До того ж адміністрація обурена тим, що ресурс хоче нажитися навіть таким способом на експозиції галереї, обійшовши фінансові питання.

"В Італії кодекс культурної спадщини передбачає, що для використання зображень музею, стислих творів у комерційних цілях необхідний дозвіл, який регулює методи та встановлює відносну плату, яка підлягає сплаті. Все це очевидно, якщо музей видасть дозвіл, який, наприклад, навряд чи був б виданий у цьому випадку", — заявив у коментарі The Daily Beast представник Уффіці.

До італійського музею приєдналися колеги з Лувру, де демонструється шедевр "Габріель дʼЕстре з сестрою" невідомого художника, який описано на порносайті як "середньовічний скейтбордист". Французи подали в суд на веб-ресурс за несанкціоноване використання цього твору.

"Pornhub отримав повідомлення від наших юристів. Ми очікуємо, що роботи будуть негайно вилучені", — заявили в Луврі.

Чиччоліна, що фігурує в згаданому промо-відео, чиє відеовідтворення Венери Боттічеллі швидко перетворилося в живу оргію, — не новачок у світі мистецтва. Вона колись була одружена з художником Джеффом Кунсом, із яким працювала над серією непристойних скульптур і фотографій на тему Венеціанської бієнале 1990 року.

Американська актриса фільмів для дорослих Аса Акіра, яка є послом бренду Classic Nudes, поділилася ентузіазмом із приводу проекту на своїй сторінці в Instagram.

"Дозвольте мені допомогти вам пропустити всі нудні картини, такі як "Мона Ліза", і відразу перейти до збочених речей у Луврі, Музеї Прадо, Музеї дʼОрсе, Метрополітені та багатьох інших. За допомогою мобільного сайту @pornhub ClassicNudes ви можете здійснювати поїздку музеями з аудіокоментарями від МЕНЕ! Я вивчила французьку, записуючи це, краще, ніж за пʼять років у середній школі. Так, пʼять".

Незважаючи на скандал, розробники планують розширити колекцію в разі успіху першого "сезону".

Нагадаємо, місяць тому десятки жінок у Каліфорнії (США) подали в суд на Рornhub за те, що відверті відео з їхньою участю були оприлюднені на сайті без їхньої згоди. MindGeek, компанію, що володіє ресурсом, звинувачують у порушенні законів про торгівлю людьми, рекеті, розповсюдженні дитячої порнографії та інших злочинах. Позивачі називають компанію "злочинним підприємством", яке "купує та завантажує незаконний контент, який часто створюється у результаті торгівлі людьми та сексуального насильства".