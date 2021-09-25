Більш 1,3 млн переглядів. Викладач з Тайваню викладає лекції з математики на Pornhub (відео)

Чжан Сюй має на найвідомішому порноресурсі близько п'яти тисяч підписників, а його лекції присвячені диференціальним і інтегральним рівнянням.

Один з найбільших в світі порнографічних ресурсів Pornhub здивував своїх підписників незвичайним каналом, на якому замість очікуваного для сайтів подібного роду "дорослого" відео викладач пояснює основи математичного аналізу. Звернув увагу на цей канал користувач Twitter Молсон Харт (глава компанії з виробництва іграшок Viahar).

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Всього на каналі під назвою changhsumath666 розміщено понад 200 освітніх відеороликів, причому сумарна кількість переглядів на момент написання новини перевищила 1,3 млн.

Сторінка верифицирована і має близько п'яти тисяч підписників. У профілі викладача зазначено, що його зріст — 170 сантиметрів, вага — 95 кілограм, чоловік одружений і "зацікавлений в дівчатах".

[ + – ] Сторінка Чжан Сюй

ЗМІ пишуть, що викладач живе в Тайвані, його ім'я — Чжан Сюй. У минулому році чоловік почав викладати свої відеоролики в Pornhub з метою підбадьорити своїх студентів, які перебувають на дистанційному навчанні.

На Pornhub Чжан Сюй розміщує свої лекції по інтегральним і диференціальним рівнянням, а також по іншим математичним аспектам.

У грудні минулого року Pornhub після скандалу, що виник в результаті публікації на сайті The New York Times статті "Діти Pornhub", в якій говорилося про публікації на цьому сайті відеороликів з неповнолітніми, видалив мільйони роликів, в тому числі і сюжети тайванського викладача.

Чжан тоді заявив про вихід з ресурсу Pornhub, проте згодом знову оприлюднив на цьому порноресурсі свої відеоролики.

Викладач викладає свої лекції не тільки на Pornhub, але і на YouTube: на цьому майданчику Чжан Сюй має понад 18 тисяч підписників.

[ + – ] Відео з каналу Чжан Сюй на Youtube

Раніше ми писали, що десятки жінок в Каліфорнії (США) подали в суд на Рornhub за те, що відверті відео з їх участю були оприлюднені на сайті без їх згоди.

Також повідомлялося, що Pornhub виявився в епіцентрі скандалу після того, як випустив еротичний гід по кращих музеях світу Classic Nudes, в якому порноактери постали в ролі ожилих героїв творів.