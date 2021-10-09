Трафик Pornhub резко подскочил в день сбоя сервисов Facebook

Каждый час порносайт посещали около 500 тысяч новых пользователей

В день масштабного сбоя сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp значительно выросло количество посетителей площадки Pornhub, которая является одной из самых известных в мире по предоставлению порно-контента. Об этом свидетельствуют отчетные данные сайта Pornhub.

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Так, 4 октября с 12 часов дня трафик Pornhub в США вырос почти на 11%. Это около 500 тысяч новых пользователей каждый час, пока сервисы Facebook не работали.

[ + – ] Инфографика Pornhub

В последний раз платформа Pornhub публиковала инфографику в апреле 2021 года, когда порносайт считал трафик в день финала "Евровидения". Еще ранее сайт подсчитывал посетителей в день президентских выборов в США – 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что после сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи этих платформ начали массово регистрироваться в Telegram. За сутки к мессенджеру присоединились 70 миллионов человек.

Напомним, что 4 октября во второй половине дня произошел масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. Люди испытывали трудности при входе в аккаунт и попытке зайти на сайт. Возобновить полноценную работу сервисов удалось через шесть часов.