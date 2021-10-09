Трафік Pornhub різко підскочив в день збою сервісів Facebook

Щогодини порносайт відвідували близько 500 тисяч нових користувачів

У день масштабного збою сервісів Facebook, Instagram і WhatsApp значно зросла кількість відвідувачів майданчика Pornhub, яка є однією з найвідоміших в світі з надання порно-контенту. Про це свідчать звітні дані сайту Pornhub.

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Так, 4 жовтня з 12 години дня трафік Pornhub в США виріс майже на 11%. Це близько 500 тисяч нових користувачів кожну годину, поки сервіси Facebook не працювали.

[ + – ] інфографіка Pornhub

В останній раз платформа Pornhub публікувала інфографіку в квітні 2021 року, коли порносайт рахував трафік в день фіналу "Євробачення". Ще раніше сайт підраховував відвідувачів в день президентських виборів в США — 3 листопада 2020 року.

Раніше повідомлялося, що після збою в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram користувачі цих платформ почали масово реєструватися в Telegram. За добу до месенджеру приєдналися 70 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що 4 жовтня в другій половині дня стався масштабний збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram. Люди зазнавали труднощів при вході в аккаунт і спробах зайти на сайт. Відновити повноцінну роботу сервісів вдалося через шість годин.