Трафік Pornhub різко підскочив в день збою сервісів Facebook
Щогодини порносайт відвідували близько 500 тисяч нових користувачів
У день масштабного збою сервісів Facebook, Instagram і WhatsApp значно зросла кількість відвідувачів майданчика Pornhub, яка є однією з найвідоміших в світі з надання порно-контенту. Про це свідчать звітні дані сайту Pornhub.
Так, 4 жовтня з 12 години дня трафік Pornhub в США виріс майже на 11%. Це близько 500 тисяч нових користувачів кожну годину, поки сервіси Facebook не працювали.
В останній раз платформа Pornhub публікувала інфографіку в квітні 2021 року, коли порносайт рахував трафік в день фіналу "Євробачення". Ще раніше сайт підраховував відвідувачів в день президентських виборів в США — 3 листопада 2020 року.
Раніше повідомлялося, що після збою в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram користувачі цих платформ почали масово реєструватися в Telegram. За добу до месенджеру приєдналися 70 мільйонів осіб.
Нагадаємо, що 4 жовтня в другій половині дня стався масштабний збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram. Люди зазнавали труднощів при вході в аккаунт і спробах зайти на сайт. Відновити повноцінну роботу сервісів вдалося через шість годин.