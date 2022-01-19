З Twitter видалили обліковий запис принца Ендрю. Instagram та Facebook – на черзі

Сторінки у Facebook та Instagram ще активні, проте, стверджують джерела, рішення про їхнє видалення вже прийняте.

61-річний син британської королеви принц Ендрю втратив свої облікові записи в соцмережах Twitter, Instagram і Facebook після того, як у США дали хід справі проти нього про зґвалтування неповнолітньої, а монархиня позбавила його військових титулів і королівського патронажу, повідомляє MailOnline.

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Користувачі соціальних мереж, які відвідали сьогодні офіційну сторінку герцога Йоркського у Twitter @thedukeofyork, побачили повідомлення про те, що "цього облікового запису не існує — спробуйте знайти іншу".

[ + – ] Акаунт герцога Йоркського у Twitter видалено Фото: Duke of York /Twitter

Акаунти герцога в Facebook та Instagram, які мають дескриптор @hrhthedukeofyork, все ще активні 19 січня, проте джерело, близьке до Ендрю, повідомило виданню, що всі його канали в соціальних мережах тепер видалені і більше не працюють, але фільтрація деяких із них займає більше часу.

"Зміни були внесені, щоб відобразити нещодавню заяву Букінгемського палацу щодо герцога Йоркського", – пояснив інсайдер.

Це сталося після серії одкровень у документальному фільмі "Гіслен, принц Ендрю та педофіл" від ITV, показаному минулої ночі, у якому колишня дівчина принца Ендрю, леді Вікторія Герві, заявила, що Джеффрі Епштайн та колишній президент США Білл Клінтон "були як брати" і "любили" перебувати поруч з герцогом Йоркським. Вона також додала, що Гіслен Максвелл, якій нещодавно винесли вирок, використала її як "приманку", щоб розважити друзів Епштайна, додавши, що американський педофіл і фінансист змусив Максвелл "нібито ловити" дівчат для нього.

Двоє з учасників зйомок фільму розповіли, що принц Ендрю і Максвелл відчували себе настільки комфортно, що в них створювалося враження, ніби вони у стосунках.

Ендрю звинувачують у тому, що він займався сексом з Вірджинією Джуффре, коли вона була підлітком, проти її волі. Американка стверджує, що її продали Епштайн та Максвелл. Герцог категорично заперечує звинувачення.

Після того, як його позбавили всіх титулів і звань, він постане перед судом не як член королівської сім'ї, а як приватна особа.