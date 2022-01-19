Из Twitter удалили аккаунт принца Эндрю. Instagram и Facebook – на очереди

Страницы в Facebook и Instagram еще активны, однако, утверждают источники, решение об их удалении уже принято.

61-летний сын британской королевы принц Эндрю лишился своих аккаунтов в соцсетях Twitter, Instagram и Facebook после того, как в США дали ход делу против него об изнасиловании несовершеннолетней, а монарх лишила его военных титулов и королевского патронажа, сообщает MailOnline.

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Пользователи социальных сетей, посетившие сегодня официальную страницу герцога Йоркского в Twitter @thedukeofyork, увидели сообщение о том, что "эта учетная запись не существует — попробуйте найти другую".

[ + – ] Аккаунт герцога Йоркского в Twitter удален Фото: Duke of York /Twitter

Аккаунты герцога в Facebook и Instagram, которые имеют дескриптор @hrhthedukeofyork, все еще активны 19 декабря, однако источник, близкий к Эндрю, сообщил изданию, что все его каналы в социальных сетях теперь удалены и больше не работают, но фильтрация некоторых из них занимает больше времени.

"Изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление Букингемского дворца в отношении герцога Йоркского", – пояснил инсайдер.

Это произошло после серии откровений в документальном фильме "Гислен, принц Эндрю и педофил" от ITV, показанном прошлой ночью, в котором бывшая девушка принца Эндрю, леди Виктория Херви, заявила, что Джеффри Эпштейн и бывший президент США Билл Клинтон "были как братья" и "любили" находиться рядом с герцогом Йорским. Она также добавила, что Гислен Максвелл, которой недавно вынесли приговор, использовала ее в качестве "приманки", чтобы развлечь друзей Эпштейна, добавив, что американский педофил и финансист заставил Максвелл "как бы ловить" девушек для него

Двое из участников съемок фильма рассказали, что принц Эндрю и Максвелл чувствовали себя настолько комфортно друг с другом, что у них создавалось впечатление, будто они в отношениях.

Эндрю обвиняют в том, что он занимался сексом с Вирджинией Джуффре, когда она была подростком, против ее воли. Американка утверждает, что ее продали Эпштейн и Максвелл. Герцог категорически отрицает обвинения.

После того, как его лишили всех титулов и званий, он предстанет перед судом не как член королевской семьи, а как частное лицо.