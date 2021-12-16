Pornhub показав найпопулярніших в Україні акторок дорослого кіно (фото)

За обсягом трафіку Україна посідає 14 рядок, випереджаючи при цьому Росію. А рівень жіночої аудиторії становить 42%.

Власники відеохостингу Pornhub вирішили підбити підсумки року і склали звіт про найпопулярніші категорії та акторок кіно дорослого жанру. Про це повідомляється в публікації сайту.

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Цього року користувачі з України стали активніше цікавитись роликами з категорії відео, у яких знімалися лише дівчата, без участі чоловіків (+25%), на 75% збільшились перегляди відео з позначкою "зради", на 35% — "масаж".

[ + – ] Статистика сайту з української аудиторії

Також мешканці України цікавляться контентом із категорії "російське". У Росії та Україні ці відео дивляться на 861% та 728% частіше, порівняно з рештою світу. Серед топ-20 країн за обсягом трафіку Україна посідає 14 рядок, Росія йде на 18 місці, Польща – на 13-му. Лідерство зберігають у США.

Згідно з опублікованими даними, за минулий рік українці найчастіше шукали таких акторок: Лана Роудс, Єва Ельфі, Міа Халіфа, Лексі Лор та Міні Діва.

Лана Роудс

[ + – ] Лану Роудс українці шукали найчастіше [ + – ] Лану Роудс українці шукали найчастіше

Єва Елфі

[ + – ] Єва Елфі [ + – ] Єва Елфі

Міа Халіфа

[ + – ] Міа Халіфа [ + – ] Міа Халіфа

Лексі Лор

[ + – ] Лексі Лор Фото: Twitter [ + – ] Лексі Лор Фото: Twitter

Міні Дива

Фото: Скриншот

А ось у міжнародному рейтингу на першому рядку опинився хентай (жанр японського аніме, основний елемент якого — сцени відвертого характеру), тоді як російськомовна аудиторія ресурсу переважно шукала відео із категорії "російське".

[ + – ] Найпопулярніші акторки на сайті.

[ + – ] Лана Роудс [ + – ] Абелла Дейнджер [ + – ] Єва Елфі [ + – ] Райлі Рід [ + – ] Міа Малкова

У поточному році найпопулярнішими пошуковими запитами на сайті були: романтика, групові відео, фітнес, обмін (партнерами), транслюди і різновид аніме, що вже згадувався.

Жіноча аудиторія

Статистика ресурсу вказує на те, що шириться та зростає жіноча аудиторія споживачів такого контенту.

Загалом за минулий рік жіноча частина користувачів зросла до 35%.

[ + – ] Відсоткове співвідношення жіночої та чоловічої аудиторії вебресурсу.

Як правило, жіноча аудиторія частіше переглядає відео з категорії відеофільмів за участю лише дівчат, без чоловіків, ролики за участю японок та привабливих жінок зрілого віку.

Нагадаємо, що мешканця Полтави було оштрафовано судом на 3 400 грн. Чоловік публікував ролики на Pornhub. Суд визнав його винним за статтею "ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів". Згідно з ухвалою, безробітний чоловік повинен виплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3 400 грн.

Восени трафік Pornhub різко збільшився в день збою сервісів Facebook. Протягом кожної години сайт відвідували близько 500 тисяч нових користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що тайванський учитель викладає лекції з математики на сайті Pornhub. Перегляди його відеоматеріалу перевищили 1,3 млн. Понад 5 тис. користувачів підписано на лекції, присвячені диференціальним та інтегральним рівнянням.