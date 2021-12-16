Pornhub показал самых популярных в Украине актрис взрослого кино (фото)

По объему трафика Украина занимает 14 строчку, опережая при этом Россию. А уровень женской аудитории составляет 42%.

Владельцы видеохостинга Pornhub решили подвести итоги завершающегося года и составили отчет о самых популярных категориях и актрисах кино взрослого жанра. Об этом сообщается в публикации сайта.

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В этом году пользователи из Украины стали активнее интересоваться роликами из категории видео, в которых снимались только девушки, без участия мужчин (+25%), на 75% увеличились просмотры видео с пометкой "измены", на 35% — "массаж".

[ + – ] Статистика сайта по украинской аудитории

Также жителей Украины интересуются контентом из категории "русское". В России и Украине эти видео смотрят на 861% и 728% чаще, по сравнению с остальным миром. Среди топ-20 стран по объему трафика Украина занимает 14 строчку, Россия идет на 18 месте, Польша — на 13-м. Лидерство сохраняют США.

Согласно опубликованным данным, за прошедший год украинцы чаще всего искали таких актрис: Лана Роудс, Ева Эльфи, Миа Халифа, Лекси Лор и Мини Дива.

Лана Роудс

[ + – ] Лану Роудс украинцы искали чаще всего [ + – ] Лану Роудс украинцы искали чаще всего

Ева Эльфи

[ + – ] Ева Эльфи [ + – ] Ева Эльфи

Миа Халифа

[ + – ] Миа Халифа [ + – ] Миа Халифа

Лекси Лор

[ + – ] Лекси Лор Фото: Twitter [ + – ] Лекси Лор Фото: Twitter

Мини Дива

Фото: Скриншот

А вот в международном рейтинге на первой строчке оказался хентай (жанр японского аниме, основной элемент которого — сцены откровенного характера), тогда как русскоязычная аудитория ресурса по преимуществу искала видео из категории "русское".

[ + – ] Самые популярные актрисы на сайте.

[ + – ] Лана Роудс [ + – ] Абелла Дейнджер [ + – ] Ева Эльфи [ + – ] Райли Рид [ + – ] Миа Малкова

В текущем году самыми популярными поисковыми запросами на сайте были: романтика, групповые видео, фитнес, обмен (партнерами), транс-люди и уже упоминавшаяся разновидность аниме.

Женская аудитория

Статистика ресурса указывает на то, что ширится и растет женская аудитория потребителей такого контента.

В общей сложности, за минувший год женская часть пользователей выросла до 35%.

[ + – ] Процентное соотношение женской и мужской аудитории веб-ресурса.

Как правило, женская аудитория чаще просматривают видео из категории видеофильмов с участием только девушек, без мужчин, ролики с участием японок и привлекательных женщин зрелого возраста.

Напомним, что житель Полтавы был оштрафован судом на 3 400 грн. Мужчина публиковал ролики на Pornhub. Суд признал его виновным по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Согласно постановлению, безработного мужчина должен выплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 грн.

Осенью трафик Pornhub резко увеличился в день сбоя сервисов Facebook. На протяжении каждого часа сайт посещали порядка 500 тыс. новых пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что тайваньский учитель выкладывает лекции по математике на сайте Pornhub. Просмотры его видеоматериала превысили 1,3 млн. Более 5 тыс. пользователей подписаны на лекции, которые посвящены дифференциальным и интегральным уравнениям.