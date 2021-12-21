Осужденную датскую чиновницу лишают мандата: разлучила 23 пары беженцев

Экс-министр миграции Дании уже отбыла тюремный срок в 60 дней, и в датском парламенте посчитали, что после судимости депутатом она быть не может.

Бывшую министра миграции Дании Ингер Стойберг хотят лишить депутатского мандата коллеги по парламенту. Причиной тому стало осуждение чиновницы на тюремный срок из-за нарушения прав беженцев, сообщает France 24.

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За исключение экс-министра из рядов народных избранников выступает большинство парламентских партий, в том числе и либеральная — та, в которой состояла чиновница.

"Недопустимо, чтобы депутатом был человек с судимостью", — заявил спикер датского парламента Карстен Лауритцен.

Законодательство Дании позволяет тем, кто отбывает короткие сроки заключения, оставаться на свободе, поэтому Стойберг сможет принять участие в парламентских дебатах по ее делу.

48-летняя Ингер Стойберг была приговорена к 60-дневному тюремному заключению за нарушение Европейской конвенции о правах человека. Пребывая на должности, министр разлучала семейные пары беженцев, якобы в рамках борьбы с принудительными браками. По ее указанию в 2016 году были разделены 23 пары, обратившихся к Дании за предоставлением убежища, в которых жены были несовершеннолетними. В семи случаях разлученные супруги испытывали суицидальные мысли или пытались покончить с собой.

Сама Стойберг, заявила, что ее политика была разработана для борьбы с принудительными браками.

"Меня наказывают за попытку защитить девочек. Я думаю, что сегодня это поражение датских ценностей, а не только для меня", — сказала Стойберг после суда. В знак протеста в пятницу она решила вернуть почетный орден, полученный от королевы.

Ингер Стойберг занимала должность министра с 2015 по 2019 год и было весьма популярным политиком из-за своей жесткой позиции относительно мигрантов. Она инициировала закон, разрешающий конфискацию их имущества и приняла более 110 поправок в законодательство, ограничивающих права иностранцев.

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