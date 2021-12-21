Засуджену данську чиновницю позбавляють мандата: розлучила 23 пари біженців

Ексміністерка міграції Данії вже відбула тюремний термін 60 днів, і в данському парламенті вважали, що після судимості депутатом вона не може бути.

Колишню міністерку міграції Данії Інґер Стойберг хочуть позбавити депутатського мандату колеги по парламенту. Причиною цього стало засудження чиновниці на тюремний термін через порушення прав біженців, повідомляє France 24.

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За виключенням ексміністерки з лав народних обранців виступає більшість парламентських партій, зокрема й ліберальна — та, в якій була чиновниця.

"Неприпустимо, щоб депутатом була людина із судимістю", — заявив спікер датського парламенту Карстен Лаурітцен.

Законодавство Данії дозволяє тим, хто відбуває короткий термін ув'язнення, залишатися на волі, тому Стойберг зможе взяти участь у парламентських дебатах у її справі.

48-річну Інгер Стойберг було засуджено до 60-денного ув'язнення за порушення Європейської конвенції про права людини. Перебуваючи на посаді, Міністерка розлучала сімейні пари біженців, нібито у межах боротьби з примусовими шлюбами. За її вказівкою у 2016 році було розділено 23 пари, які звернулися у Данії щодо надання притулку, у яких дружини були неповнолітніми. У семи випадках розлучене дружини відчували суїцидальні думки або намагалися накласти на себе руки.

Сама Стойберг заявила, що її політика була розроблена для боротьби з примусовими шлюбами.

"Мене карають за спробу захистити дівчаток. Я думаю, що сьогодні це поразка данських цінностей, а не тільки для мене", — сказала Стойберг після суду. На знак протесту у п'ятницю вона вирішила повернути почесний орден, отриманий королевою.

Інгер Стойберг займала посаду міністра з 2015 по 2019 рік і була дуже популярною політикинею через свою жорстку позицію щодо мігрантів. Вона ініціювала закон, що дозволяє конфіскацію їхнього майна і прийняла понад 110 поправок до законодавства, що обмежують права іноземців.

Раніше Фокус повідомляв про те, що 70 мігрантів намагалися прорватися до Польщі, поранивши двох військових.

Також Фокус розповів про те, як в Австрії викрили угруповання з українцями, яке займалося контрабандою мігрантів у ЄС.