Столтенберг призвал РФ обеспечить ненапряженное Рождество и отвести войска от Украины

В НАТО также готовы обсудить гарантии безопасности с РФ, но не станут нарушать свои главные принципы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву отвести свои войска от границы с Украиной и, таким образом, обеспечить ненапряженное Рождество для всех. Об этом глава Альянса рассказал немецкому изданию dpa, сообщает Deutsche Welle.

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"Россия имеет возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех", – сказал Столтенберг и призвал российского президента убавить "градус" на восточной границе Украины путем отвода войск.

Также он выразил готовность НАТО говорить о гарантиях безопасности с РФ, что требовали в Кремле. Но отметил, что Альянс все равно не пойдет на уступки по основным принципам.

По словам Столтенберга, Россия не может "подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь".

Еще руководитель НАТО напомнил, что у украинских границ скопились десятки тысяч солдат РФ и военная техника, и признаков остановки процесса не видно.

Как известно, на фоне разговоров о возможном вторжении РФ в Украину 40 тысяч военнослужащих НАТО быстрого реагирования приведены в повышенную боевую готовность.

Напомним, информация о переброске российских войск к границе Украине начала появляться в октябре — ее опубликовали несколько американских изданий, ссылаясь на спутниковые снимки и источники в разведке США. Сначала украинская власть не подтвердила эту информацию и отметила, что ситуация стабильна.

Но уже 22 декабря глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от украинской границы размещены 122 тыс. военных РФ, а в 400 км их еще больше.