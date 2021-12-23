Столтенберг закликав РФ забезпечити ненапружене Різдво та відвести війська від України

У НАТО також готові обговорити гарантії безпеки з РФ, але не порушуватимуть своїх головних принципів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву відвести свої війська від кордону з Україною і таким чином забезпечити ненапружене Різдво для всіх. Про це голова Альянсу розповів німецькому виданню dpa, повідомляє Deutsche Welle.

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"Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх", – сказав Столтенберг і закликав російського президента зменшити "градус" на східному кордоні України шляхом відведення військ.

Також він висловив готовність НАТО говорити про гарантії безпеки з РФ, які вимагали у Кремлі. Але зазначив, що Альянс все одно не піде на поступки за основними принципами.

За словами Столтенберга, Росія не може "піддавати сумніву право НАТО захищати всіх союзників, кожна нація має право обирати свій власний шлях".

Ще керівник НАТО нагадав, що біля українських кордонів зібралися десятки тисяч солдатів РФ і військова техніка, і ознак зупинки процесу не видно.

Як відомо, на фоні розмов про можливе вторгнення РФ в Україну 40 тисяч військовослужбовців НАТО швидкого реагування приведено в підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, інформація про перекидання російських військ до кордону України почала з'являтися у жовтні — її опублікували кілька американських видань, посилаючись на супутникові знімки та джерела в розвідці США. Спочатку українська влада не підтвердила цю інформацію та наголосила, що ситуація стабільна.

Але вже 22 грудня голова РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від українського кордону розміщено 122 тис. військових РФ, а за 400 км їх ще більше.