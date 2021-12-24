Вице-премьер Польши не исключает строительства забора на границе с Украиной

Забор, который возводят на польско-белорусской границе, могут продолжить до Украины. Польский вице-премьер Качиньский объясняет это опасением российской агрессии.

Строящийся на польско-белорусской границе забор могут укрепить и продолжить на границе с Украиной. Об этом лидер правящей польской партии "Право и справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский заявил в интервью газете "Gazeta Polska Codziennie". Он признался, что сомневается в прекращении гибридных акций на границе с Беларусью: "Возможно, мы должны быть готовы к годам тревоги и агрессии".

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По словам Качиньского, в такой способ россияне проводят свои операции, и Украина – яркий тому пример.

"Мы не знаем, как будет развиваться эта агрессия, какую модель выберут россияне, потому что за этим стоят они. Конечно, информация, которую получают наши службы, позволяет готовиться к разным вариантам, но единственного направления на сегодня у нас нет. Трудно не заметить, что ситуация вступила в новую фазу", – оценил вице-премьер. По его мнению, Москва решила доработать важные для нее дела.

"Россия хочет сбросить со счетов годы вооружения и обучения своей армии. Европа в то время, наоборот, разоружалась, а Соединенные Штаты сегодня политически слабые. Россия играет – по крайней мере временно – в одной команде с Китаем, который в свою очередь тоже укрепляет позиции. К сожалению Запад годами очень наивно воспринимает Москву. Много раз, обманувшись каким-то утопичным видением этой страны, он пытался поставить ее на свою сторону. Ничего хорошего из этого не получилось, по крайней мере для Запада, потому что Россия все превращает в выгоду для себя", – рассказал Качиньский.

Сценарий нападения России на Украину он назвал нерациональным.

Напомним, на польско-белорусской границе разбили лагерь тысячи мигрантов из Сирии и Ирака, которые надеются попасть в Польшу. Они пытались прорваться силой, при этом забрасывали пограничников камнями и палками, ослепляли фонариками и лазерами. Также бросали светошумовые гранаты – такие же, как установили эксперты, в 2020 году использовали силовики Лукашенко.

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что штурм польской границы – это отвлекающий маневр для удара России по Украине.