Віцепрем'єр Польщі не відкидає будівництва паркану на кордоні з Україною

Паркан, який зводять на польсько-білоруському кордоні, можуть продовжити до України. Польський віцепрем'єр Качинський пояснює це побоюванням російської агресії.

Паркан, що будується на польсько-білоруському кордоні, можуть зміцнити і продовжити на кордоні з Україною. Про це лідер керівної польської партії "Право та справедливість" віцепрем'єр Ярослав Качинський заявив в інтерв'ю газеті "Gazeta Polska Codziennie". Він зізнався, що сумнівається в припиненні гібридних акцій на кордоні з Білоруссю: "Можливо, ми маємо бути готові до років тривоги та агресії".

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За словами Качинського, таким способом росіяни проводять свої операції, і Україна – яскравий тому приклад.

"Ми не знаємо, як розвиватиметься ця агресія, яку модель оберуть росіяни, бо за цим стоять вони. Звичайно, інформація, яку отримують наші служби, дозволяє готуватися до різних варіантів, але єдиного напряму на сьогодні в нас немає. Важко не помітити, що ситуація вступила до нової фази", – оцінив віцепрем'єр. На його думку, Москва вирішила доопрацювати важливі для неї справи.

"Росія хоче скинути з рахунків роки озброєння та навчання своєї армії. Європа на той час, навпаки, роззброювалася, а Сполучені Штати сьогодні політично слабкі. Росія грає – принаймні тимчасово – в одній команді з Китаєм, який у свою чергу теж зміцнює позиції. На жаль, Захід роками дуже наївно сприймає Москву, багато разів, обманувшись якимось утопічним баченням цієї країни, він намагався поставити її на свій бік", – розповів Качинський.

Сценарій нападу Росії на Україну він назвав нераціональним.

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні розбили табір тисячі мігрантів із Сирії та Іраку, які сподіваються потрапити до Польщі. Вони намагалися прорватися силою, при цьому закидали прикордонників камінням та ціпками, засліплювали ліхтариками та лазерами. Також кидали світлошумові гранати – такі ж, як встановили експерти, у 2020 році використали силовики Лукашенка.

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджував, що штурм польського кордону – це маневр, що відволікає, для удару Росії по Україні.