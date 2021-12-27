Первый из тысячи: Лукашенко стал коррупционером года (видео)

Журналисты-расследователи утверждают, что глава Беларуси направлял потоки денег из бюджета своей семье и олигархам, нарушил международное право, распространял дезинформацию и спровоцировал миграционный кризис.

Президент Беларуси Александр Лукашенко стал "человеком года" в сфере организованной преступности и коррупции по версии журналистов Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

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Жюри из шести журналистов и экспертов без проблем выбрало победителя из рекордных 1167 претендентов. Первый раз OCCRP проголосовало единогласно за "коррупционера года", отметили в организации.

"Это был знаменательный год для коррупции, но самым заметным стал Лукашенко", — прокомментировал результаты исследования соучредитель OCCRP Дрю Салливан.

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За последний год Лукашенко прославился такими действиями:

направил потоки денег из госбюджета олигархам, близким к его семье;

нарушив международное воздушное право, приказал посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair, на борту которого был белорусский оппозиционер Роман Протасевич;

cпровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом;

распространял дезинформацию о коронавирусе и средствах его лечения.

"Играя в политику с уязвимыми людьми, которых он заманил в Беларусь ложными обещаниями, Лукашенко показал новые горизонты цинизма и жестокости. Белорусский лидер использовал криминальные и коррумпированные сети государства для стимулирования массовой миграции, ведущей к отчаянию, насилию и бесконечной жестокости", – сказала одна из судей, эксперт Университета Джорджа Мейсона Луиза Шелли.

Одним из главных коррупционеров по оценкам OCCRP стал бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который во время побега из страны увез 169 миллионов долларов из государственного бюджета.

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"Гани, безусловно, заслуживает награды. Он поражал воображение своей коррупцией и вопиющей некомпетентностью. Он кинул афганский народ на произвол судьбы", — отметил Салливан.

В список топ-коррупционеров попали сирийский диктатор Башар Асад, президент Турции Реджеп Эрдоган и бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как отметили журналисты центра, Асад ввел Сирию в разрушительную гражданскую войну и украл сотни миллионов долларов, цепляясь за власть. Эрдоган руководил коррумпированным правительством, которое отмывало деньги, выделенные Китаем на иранскую нефть, сказано в отчете.

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Отметим, что в прошлом году "коррупционером года" стал президент Бразилии Жаир Болсонару, а в 2014-м году это звание заслужил президент России Владимир Путин.

Напомним, что Лукашенко 15 декабря этого года призывал готовиться к военному конфликту, но не уточнил, к какому именно. Особое внимание он поручил уделить вопросу территориальной обороны.

Кроме этого, президент Беларуси анонсировал создание "нового СССР". По его словам, союз России и Беларуси будет более продвинутым и стабильным образованием.