Перший із тисячі: Лукашенко став корупціонером року (відео)

Журналісти-розслідувачі стверджують, що глава Білорусі спрямовував потоки грошей з бюджету своїй сім'ї та олігархам, порушив міжнародне право, поширював дезінформацію та спровокував міграційну кризу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко став "людиною року" у сфері організованої злочинності та корупції за версією журналістів Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

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Журі із шести журналістів та експертів без проблем обрало переможця з рекордних 1167 претендентів. Вперше OCCRP проголосувало одноголосно за "корупціонера року", зазначили в організації.

"Це був знаменний рік для корупції, але найпомітнішим став Лукашенко", — прокоментував результати дослідження співзасновник OCCRP Дрю Салліван.

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За останній рік Лукашенко прославився такими діями :

направив потоки грошей із держбюджету олігархам, близьким до його сім'ї;

порушивши міжнародне повітряне право, наказав посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair, на борту якого був білоруський опозиціонер Роман Протасевич;

спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;

поширював дезінформацію про коронавірус та засоби його лікування.

"Граючи в політику з уразливими людьми, яких він заманив у Білорусь хибними обіцянками, Лукашенко показав нові горизонти цинізму та жорстокості. Білоруський лідер використав кримінальні та корумповані мережі держави для стимулювання масової міграції, що веде до відчаю, насильства та нескінченної жорстокості", – сказала одна із суддів, експерт Університету Джорджа Мейсона Луїза Шеллі.

Одним із головних корупціонерів за оцінками OCCRP став колишній президент Афганістану Ашраф Гані, який під час втечі з країни вивіз 169 мільйонів доларів із державного бюджету.

[ + – ] Гані кинув афганців у руки талібів Фото: Instagram

"Гані, безумовно, заслуговує на нагороду. Він вражав уяву своєю корупцією та кричущою некомпетентністю. Він кинув афганський народ напризволяще", — зазначив Салліван.

До списку топ-корупціонерів потрапили сирійський диктатор Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Ердоган та колишній канцлер Австрії Себастьян Курц.

Як зазначили журналісти центру, Асад ввів Сирію у руйнівну громадянську війну та вкрав сотні мільйонів доларів, чіпляючись за владу. Ердоган керував корумпованим урядом, який відмивав гроші, виділені Китаєм на іранську нафту, йдеться у звіті.

[ + – ] Ердоган править Туреччиною з 2014 року Фото: РІА Новини

Зазначимо, що минулого року "корупціонером року" став президент Бразилії Жаїр Болсонару, а 2014-го року це звання заслужив президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, що Лукашенко 15 грудня цього року закликав готуватися до військового конфлікту, але не уточнив, якого саме. Особливу увагу він доручив приділити питанню територіальної оборони.

Окрім цього, президент Білорусі анонсував створення "нового СРСР". За його словами, союз Росії та Білорусі буде більш просунутою та стабільною освітою.