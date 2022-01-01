Twitter заблокировал аккаунт вирусолога, выступающего против вакцинации детей от COVID-19

Роберт Мэлоун выступает против программы массовой вакцинации от Covid-19. Он уже неоднократно говорил о вреде популярных прививок Pfizer и Moderna, которые, по его словам, способны усугубить инфекцию.

Американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, утверждающий, что он – изобретатель технологии вакцины на основе мРНК, забанен в Twitter, где у него более полумиллиона подписчиков, за распространение материалов, направленных против вакцинации, сообщает Metro.

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Страница ученого была заблокирована после того, как он поделился видео о предполагаемых негативных побочных эффектах вакцины Pfizer.

Несмотря на то, что несколько десятилетий назад доктор Мэлоун участвовал в разработке технологии мРНК, он стал ярым критиком массовой вакцинации.

Как известно, прививки и Pfizer, и Moderna созданы на технологии мРНК, которая использует генную инженерию, чтобы дать организму сигнал вырабатывать спайковый белок, обнаруженный в COVID-19, и создавать антитела, которые срабатывают, если человек заражается. Однако Мэлоун считает, что на данный момент недостаточно квалифицированных тестов, чтобы оправдать массовую вакцинацию, особенно детей. Более того, ранее доктор заявлял, что эти две вакцины могут усугубить инфекцию, а не противостоять ей.

В частности, ученый утверждает, что вакцинация детей приведет к необратимым повреждениям их мозга, сердца и кровеносных сосудов, включая тромбы, репродуктивной системы, а также повлечет фундаментальные изменения их иммунной системы.

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После того, как Twitter заблокировал доступ Мэлоуну к его странице, доктор разместил комментарии на других своих аккаунтах в социальных сетях, заявив, что его отстранение свидетельствует о том, что он прав.

"Это также означает, что мы потеряли важный компонент в нашей борьбе за то, чтобы эти вакцины перестали быть обязательными для детей, и остановить коррупцию в наших правительствах, а также в медико-промышленном комплексе и фармацевтической промышленности".

[ + – ] После блокировки аккаунта Мэлоуна появились твиты в его защиту

Ученый анонсировал свое интервью в подкасте Джо Рогана, где, среди прочего, обещает рассказать свою точку зрения на то, как с ним поступили и почему.

По информации издания, решение Twitter о блокировке аккаунта Мелоуна было принято в рамках борьбы с массовой дезинформацией о вакцинах на фоне распространения нового штамма Омикрон.

Исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью Имран Ахмед подчеркнул, что дезинформация в Интернете является очень серьезной проблемой для общественного здравоохранения.

"Люди умерли, и еще больше людей рискуют заболеть Covid, потому что они получали свою медицинскую информацию из Facebook и других социальных сетей. Эти платформы хронически загрязнены, потому что антипрививочникам было разрешено безнаказанно сбрасывать токсичную дезинформацию людям ежедневно в течение многих лет. Большинство людей, которых не кололи, не являются теми, кого вы могли бы назвать "убежденными противниками прививок", – они просто не решаются на вакцинацию, потому что их умышленно и цинично преследует постоянная кампания полуправды, безосновательные теории заговора и откровенная ложь", – заявил Ахмед.

Кто такой Роберт Мэлоун

Согласно информации, которая есть в Сети, доктор Роберт Мэлоун является изобретателем девяти оригинальных патентов на мРНК-вакцины, которые были первоначально поданы в 1989 году (включая как идею мРНК-вакцин, так и оригинальные доказательства принципиальных экспериментов), а также трансфекцию РНК. Он автор 100 рецензируемых публикаций, которые были процитированы более 12 тысяч раз. С января 2020 года доктор Мэлоун возглавляет большую команду, занимающуюся дизайном клинических исследований, разработкой лекарств, компьютерным моделированием и механизмами действия перепрофилированных лекарств для лечения COVID-19. Он является медицинским директором The Unity Project, группы из 300 организаций в США, выступающих против обязательной вакцины против COVID для детей, и возглавляет Global Covid Summit, организацию, куда входят более 16 тысяч врачей и ученых, выступающих за диалог с властью об исследованиях и лечении пандемии COVID.

Роберт Мэлоун не раз подвергался критике за распространение ложной информации о COVID-19. Например, он писал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не дало полного разрешения на вакцину Pfizer в августе 2021 года

Twitter – не единственный ресурс, который пошел на решительные меры против ученого. Ранее сам доктор сообщал о том, что LinkedIn (крупнейшая в мире сеть профессиональных контактов) приостановила его учетную запись из-за того, что он делал публикации, ставящие под сомнение эффективность некоторых вакцин против коронавируса.

Напомним, Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой антипрививочников, за что получил ответку в виде отказа одного из спонсоров его спортивного фестиваля в дальнейшем поддерживать это мероприятие.