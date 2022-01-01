Twitter заблокував сторінку вірусолога, який виступає проти вакцинації дітей від COVID-19

Роберт Мелоун виступає проти програми масової вакцинації Covid-19. Він уже неодноразово говорив про шкідливість популярних щеплень Pfizer і Moderna, які, за його словами, здатні посилити інфекцію.

Американський вірусолог та імунолог Роберт Мелоун, який стверджує, що він – винахідник технології вакцини на основі мРНК, забанений у Twitter, де має понад півмільйона підписниів, за поширення матеріалів, спрямованих проти вакцинації, повідомляє Metro.

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Сторінка вченого була заблокована після того, як він поділився відео про ймовірні негативні побічні ефекти вакцини Pfizer.

Незважаючи на те, що кілька десятиліть тому доктор Мелоун брав участь у розробці технології мРНК, він став затятим критиком масової вакцинації.

Як відомо, щеплення і Pfizer, і Moderna створені на технології мРНК, яка використовує генну інженерію, щоб дати організму сигнал виробляти спайковий білок, виявлений у COVID-19, і створювати антитіла, котрі спрацьовують, якщо людина заражається. Проте Мелоун вважає, що на даний момент недостатньо кваліфікованих тестів, щоб виправдати масову вакцинацію, особливо дітей. Крім того, раніше лікар заявляв, що ці дві вакцини можуть посилити інфекцію, а не протистояти їй.

Зокрема, вчений стверджує, що вакцинація дітей призведе до незворотних пошкоджень їх мозку, серця та кровоносних судин, включаючи тромби, репродуктивнох системи, а також спричинить фундаментальні зміни їх імунної системи.

[ + – ] Вчений закликав захистити дітей від вакцинації, говорячи про незворотні наслідки

Після того, як Twitter заблокував доступ Мелоуну до його сторінки, доктор розмістив коментарі на інших своїх акаунтах у соціальних мережах, заявивши, що його блокування свідчить про те, що він має рацію.

"Це також означає, що ми втратили важливий компонент у нашій боротьбі за те, щоб ці вакцини перестали бути обов'язковими для дітей, і зупинити корупцію в наших урядах, а також у медико-промисловому комплексі та фармацевтичній промисловості".

[ + – ] Після блокування облікового запису Мелоуна з'явилися твіти на його захист

Вчений анонсував своє інтерв'ю в подкасті Джо Рогана, де, серед іншого, обіцяє розповісти свою думку про те, як з ним вчинили і чому.

За інформацією видання, рішення Twitter про блокування облікового запису Мелоуна було ухвалено в рамках боротьби з масовою дезінформацією про вакцини на тлі поширення нового штаму Омікрон.

Виконавчий директор Центру боротьби з цифровою ненавистю Імран Ахмед наголосив, що дезінформація в Інтернеті є дуже серйозною проблемою для охорони здоров'я.

"Люди померли, і ще більше людей ризикують захворіти на COVID, тому що вони отримували свою медичну інформацію з Facebook та інших соціальних мереж. Ці платформи хронічно забруднені, тому що антиваксерам було дозволено безкарно скидати токсичну дезінформацію людям щодня протягом багатьох років. Більшість людей, яких не кололи, не є тими, кого ви могли б назвати "переконаними противниками щеплень", – вони просто не наважуються на вакцинацію, тому що їх навмисно і цинічно переслідує постійна кампанія напівправди, безпідставні теорії змови та відверта брехня", – заявив Ахмед.

Хто такий Роберт Мелоун

Згідно з інформацією, яка є в Мережі, доктор Роберт Мелоун є винахідником дев'яти оригінальних патентів на мРНК-вакцини, які були спочатку подані в 1989 році (включаючи ідею мРНК-вакцин, так і оригінальні докази принципових експериментів), а також трансфекцію РНК. Він автор 100 рецензованих публікацій, які були процитовані понад 12 тисяч разів. Із січня 2020 року доктор Мелоун очолює велику команду, яка займається клінічними дослідженнями, розробкою ліків, комп'ютерним моделюванням та механізмами дії перепрофільованих ліків для лікування COVID-19. Він є медичним директором The Unity Project, групи з 300 організацій у США, які виступають проти обов'язкової вакцини проти COVID для дітей, і очолює Global Covid Summit, організацію, куди входять понад 16 тисяч лікарів та вчених, які виступають за діалог із владою про дослідження та лікування пандемії COVID.

Роберт Мелоун неодноразово критикувався за поширення хибної інформації про COVID-19. Наприклад, він писав, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) не дало повного дозволу на вакцину Pfizer у серпні 2021 року.

Twitter — не єдиний ресурс, який пішов на рішучі заходи проти вченого. Раніше сам лікар повідомляв про те, що LinkedIn (найбільша у світі мережа професійних контактів) призупинила його обліковий запис через те, що він робив публікації, що ставлять під сумнів ефективність деяких вакцин проти коронавірусу.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер виступив із різкою критикою антивакцинаторів, за що отримав відповідь у вигляді відмови одного зі спонсорів його спортивного фестивалю надалі підтримувати цей захід.