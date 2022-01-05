"Назарбаевопад": в Казахстане протестующие начали сносить памятник бывшему президенту

Демонстранты обтянули монумент тросами и пытаются его повалить на землю, распевая песни.

В казахстанском городе Талдыкорган Аламатинской области противники действующей власти пытаются снести памятник бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Соответствующее видео появилось в сети в среду, 5 января.

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Известно, что этот монумент стоял на аллее государственных символов в Талдыкоргане с 2016 года. На кадрах с места событий видно, как протестующие обтянули памятник тросами и тянут его вниз, распевая песни.

[ + – ] Видео попытки сноса памятника Назарбаеву

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеообращения объявил, что он заменит Назарбаева на посту главы Совета безопасности страны. Бывший глава государства должен был занимать эту должность пожизненно.

Отметим, что подобное явление наблюдалось в Украине после Революции достоинства 2013-2014 годов. В первый год после массовых протестов начался массовый "ленинопад" — разрушение памятников основателю СССР Владимиру Ленину. Так, только в 2014 году были повалены более таких 500 монументов.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в нескольких городах после повышения цен на газ. После заявления властей о снижении стоимости демонстрации не прекратились. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства Казахстана, однако вслед за этим протесты также продолжились.

Противники власти захватили и подожгли здание резиденции главы государства в Алматы, а также брали под свой контроль спецтехнику. Токаев объявил, что с 5 января силовики будут максимально жестко действовать в отношении участников беспорядков.