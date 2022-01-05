"Назарбаєвопад": у Казахстані протестувальники почали зносити пам'ятник колишньому президентові

Демонстранти обтягли монумент тросами та намагаються його повалити на землю, співаючи пісні.

У казахстанському місті Талдикорган Аламатинської області противники чинної влади намагаються знести пам'ятник колишньому президентові країни Нурсултану Назарбаєву. Відповідне відео з'явилося у мережі в середу, 5 січня.

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Відомо, що цей монумент стояв на алеї державних символів у Талдикоргані з 2016 року. На кадрах із місця подій видно, як протестувальники обтягли пам'ятник тросами і тягнуть його вниз, співаючи пісні.

[ + – ] Відео спроби знесення пам'ятника Назарбаєву

Сьогодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у процесі відеозвернення оголосив, що він замінить Назарбаєва на посаді голови Ради безпеки країни. Колишній глава держави мав обіймати цю посаду довічно.

Зазначимо, що подібне явище спостерігалося в Україні після Революції гідності 2013-2014 років. Першого року після масових протестів почався масовий "ленінопад" — руйнування пам'ятників засновнику СРСР Володимиру Леніну. Так, лише в 2014 році було повалено понад 500 таких монументів.

Нагадаємо, протести в Казахстані розпочалися 2 січня у кількох містах після підвищення цін на газ. Після заяви влади щодо зниження вартості демонстрації не припинилися. 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану, проте після цього протести також продовжилися.

Противники влади захопили та підпалили будівлю резиденції глави держави в Алмати, а також брали під свій контроль спецтехніку. Токаєв оголосив, що з 5 січня силовики максимально жорстко діятимуть щодо учасників заворушень.