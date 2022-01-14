Белорусский стендапер Слава Комиссаренко заявил, что Беларусь хочет похитить его с территории РФ

Со слов артиста, Лукашенко обиделся на то, что в трендах Youtube его юмористический монолог был популярнее новогоднего обращения диктатора.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что Комитетом государственной безопасности Беларуси готовилось его похищение с территории РФ и доставка в Беларусь. Об этом он рассказал в Киеве во время выступления, опубликовав видео стендапа на своем Youtube-канале.

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По словам комика, ему написал знакомый из Беларуси и предупредил, что КГБ Беларуси объявило Комиссаренко в розыск и готовит силовой захват шоу-мена. Экстрадировать в законном порядке они его не могут, так как у комика уже есть российское гражданство.

"Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один",- рассказал Комиссаренко.

После этого сотрудники белорусского КГБ звонили ему и писали сообщения. Однако, к этому времени комик уже покинул территорию РФ и уехал в Украину.

Артист отметил, что его юмористический монолог о Александре Лукашенко в трендах YouTube обогнал новогоднее обращение самого Лукашенко. Видео комика оказалось на первом месте, а Лукашенко — на седьмом.

"Что-то мне подсказывает, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера", — поделился Комиссаренко.

Артист неоднократно говорил о фальсификации выборов президента Беларуси и осуждал насилие со стороны силовиков. В связи с этим ему запретили концерты, которые должны были пройти в апреле 2021 года в Беларуси.

Перед Комиссаренко Россию покинул рэпер Face, уехавший из-за давления властей. Музыкант, настоящее имя которого Иван Дремин, за несколько месяцев до иммиграции жаловался на угрозы и отмену концертов по городам России.

Ранее 23-летний российский рэпер Алишер Валеев, больше известный публике как Моргенштерн, также покинул РФ и уехал с женой в Дубай. Оттуда он "передал привет" главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, отметив, что вдали от родины чувствует себя прекрасно.