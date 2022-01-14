Білоруський стендапер Слава Комісаренко заявив, що Білорусь хоче викрасти його з території РФ

За словами артиста, Лукашенко образився на те, що в трендах Youtube його гумористичний монолог був популярнішим за новорічне звернення диктатора.

Білоруський стендап-комік Слава Комісаренко заявив, що Комітетом державної безпеки Білорусі готувалося його викрадення з території РФ та доставлення в Білорусь. Про це він розповів у Києві під час виступу, опублікувавши відео стендапу на своєму Youtube-каналі.

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За словами коміка, йому написав знайомий із Білорусі та попередив, що КДБ Білорусі оголосило Комісаренка в розшук і готує силове захоплення шоумена. Екстрадувати в законному порядку вони його не можуть, тому що комік уже має російське громадянство.

"Ви думаєте, напевно, за що? За жарти! У звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі — приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один", — розповів Комісаренко.

Після цього співробітники білоруського КДБ дзвонили йому та писали повідомлення. Проте, на той час комік уже покинув територію РФ і поїхав в Україну.

Артист зазначив, що його гумористичний монолог про Олександра Лукашенка в трендах YouTube випередив новорічне звернення самого Лукашенка. Відео коміка опинилося на першому місці, а Лукашенка — на сьомому.

"Щось мені підказує, що Лукашенко ненавидить мене як ютубер ютубера", — поділився Комісаренко.

Артист неодноразово говорив про фальшування виборів президента Білорусі та засуджував насильство з боку силовиків. У зв'язку з цим йому заборонили концерти, які мали відбутися у квітні 2021 року в Білорусі.

Перед Комісаренком Росію покинув репер Face, який виїхав через тиск влади. Музикант, справжнє ім'я якого Іван Дрьомін, за кілька місяців до імміграції скаржився на погрози та скасування концертів у містах Росії.

Раніше 23-річний російський репер Алішер Валєєв, більш відомий публіці як Моргенштерн, також покинув РФ і поїхав із дружиною в Дубаї. Звідти він "передав привіт" голові Слідкому РФ Олександру Бастрикіну, зазначивши, що далеко від батьківщини почувається чудово.