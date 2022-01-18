"Представляют угрозу": канцлер ФРГ призвал РФ сократить войска возле границ Украины

Ситуация на украинско-российской границе, утверждает Олаф Шольц, является "очень и очень серьезной" и вызывает беспокойство Германии и Испании.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к деэскалации конфликта с Украиной и сокращению войск у украинских границ. Он заявил, что ситуация на границе двух стран является "очень и очень серьезной" и беспокоит правительства Германии и Испании. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, передает Deutsche Welle.

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"Нельзя упускать из виду передвижение (российских — ред.) войск. Они масштабные и представляют угрозу суверенитету Украины", — отметил глава германского правительства.

Также Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину, но не назвал конкретно, какие меры будут приняты Германией в случае нападения РФ на Украину. Канцлер Германии только пообещал России "серьезные политические и экономические последствия".

По словам Шольца, ключевой задачей Германии и Испании является сделать все возможное, чтобы избежать такого развития событий, от которого в конечном счете пострадают все.

В то же время канцлер косвенно отказал украинским властям в поставках оружия с Германии. Он отметил, что внутри немецкого правительства нет разногласий в этом вопросе.

"Это включает в себя и соблюдение преемственности в том, что правительства Германии умело делали в прошлом", — подчеркнул он.

Российские войска у границ Украины

Напомним, Россия продолжает переброску различной техники из восточной части страны на западную, в сторону Украины. Ранее стало известно, что РФ перебрасывает в сторону Украины технику для обслуживания авиации. Вблизи российского города Екатеринбурга был замечен состав, на котором были топливозаправщики, газозарядные станции и прочая специфическая техника.

Также Россия усилила боевую подготовку артиллерии оккупантов на Донбассе. По информации украинской разведки, командование Вооруженных сил России наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовке российских наемников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Одновременно в Беларусь начала прибывать российская бронетехника для учений у украинских границ. Планируется переброска истребителей Су-35, средств ПВО С-400 и "Панцирь-С", а также другая бронетехника. В феврале в Беларуси пройдут совместные учения с РФ "Союзная решимость — 2022".